UP IAS: देवेश चतुर्वेदी समेत यूपी कॉडर के 4 आईएएस आज हो जाएंगे रिटायर, इनके हुए तबादले

Feb 28, 2026 01:23 pm IST
उत्तर प्रदेश में प्रमुख पदों पर तैनात कई अन्य वरिष्ठ IAS अधिकारी भी इस साल रिटायर हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 30 आईएएस अधिकारी रिटायर होने वाले हैं। शनिवार को यूपी कैडर के देवेश चतुर्वेदी और सुभाष चंद्र शर्मा समेत चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिटायर हो रहे हैं।

UP IAS News: उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में आज यानि शनिवार को कुछ अहम बातें हुई हैं। यूपी कैडर के देवेश चतुर्वेदी और सुभाष चंद्र शर्मा समेत यूपी कॉडर के चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शनिवार (28 फरवरी 2026) को रिटायर हो रहे हैं। देवेश चतुर्वेदी केंद्र में सचिव कृषि एवं किसान कल्याण हैं, जबकि प्रमुख सचिव सुभाष शर्मा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जैसा अहम विभाग संभाल रहे हैं। इसके अलावा सचिव गृह अटल कुमार राय और सचिव माध्यमिक शिक्षा चंद्रभूषण सिंह भी 28 फरवरी को सेवानिवृत्त होंगे। वहीं यूपी की प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त बनाने के इरादे से यूपी सरकार ने तीन आईएएस और तीन पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं।

पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शुक्रवार को सुभाष शर्मा के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। आईएएस देवेश चतुर्वेदी को उत्तर प्रदेश के अच्छे अधिकारियों में गिना जाता है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका कॅरियर शानदार रहा है।

इस साल कई और अधिकारी होंगे रिटायर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल-2026 में उत्तर प्रदेश में प्रमुख पदों पर तैनात कई अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (उपाम) में डीजी एल वेंकटेश्वर लू मार्च में और राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार-2, मई में रिटायर होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 30 आईएएस अधिकारी रिटायर होने वाले हैं।

तीन आईएएस, तीन पीसीएस के तबादले

वहीं, योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन आईएएस और तीन पीसीएस के तबादले किए हैं। आईएएस अफसरों में बाबू लाल मीना को अपर मुख्य सचिव उद्यान के साथ खाद्य प्रसंस्करण के विभागाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार, राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव होमगार्ड को प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण बनाया है।

राजकमल यादव को अपर आयुक्त उद्योग कानपुर से विशेष सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बनाया गया है। पीसीएस अधिकारियों में राजेश कुमार श्रीवास्तव एडीएम नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति ललितपुर से अपर आयुक्त गोरखपुर मंडल, संजय मिश्रा एसडीएम अंबेडकरनगर से एडीएम नमामिगंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति ललितपुर, ललित कुमार मिश्रा एसडीएम सिद्धार्थनगर से एसडीएम मुजफ्फरनगर बनाए गए हैं।

