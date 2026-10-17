यूपी: जहां 100 नहीं बैठ सकते थे वहां 250 को कैसे दी ट्रेनिंग? स्किल डेवलेपमेंट में धांधली; 2 अफसर सस्पेंड

शासन ने बहराइच की तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक को सस्पेंड कर दिया। स्किल डेवलेपमेंट ट्रेनिंग में बड़ी धांधली सामने आई है। प्रशिक्षण के लिए जहां 100 लोग नहीं बैठ सकते थे, वहां 250 से अधिक को ट्रेनिंग देने का दावा किया गया।

लखनऊ, विनोद पांडेय। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में स्किल डेवलेपमेंट ट्रेनिंग में बड़ी धांधली सामने आई है। शासन ने मानकों के विपरीत प्रशिक्षण देने के मामले में लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों को तो निलंबित कर दिया लेकिन प्रशिक्षण देने वाली संस्था गंभीर अनियमतता के बावजूद बच निकली। अब इस मामले में अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए स्किल डेवलेपमेंट ट्रेनिंग के नाम पर बहराइच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। जांच में पता चला है कि प्रशिक्षण के लिए जहां 100 लोग नहीं बैठ सकते थे, वहां 250 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग देने का दावा किया गया।

शासन ने बहराइच की तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया लेकिन ट्रेनिंग देने वाली निजी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई पर सभी ने चुप्पी साध ली। हद तो यह हुई कि ट्रेनिंग पार्टनर को सिर्फ 30 फीसदी अग्रिम भुगातन करने के बजाये 50 फीसदी भुगतान कर दिया गया। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत दलित समाज के बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाता है। केंद्र पोषित इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के आधीन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम करता है। प्रशिक्षण के लिए कई निजी संस्थाओं का चयन किया गया। पिछले वर्ष बहराइच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई। शिकायत पर समाज कल्याण निदेशालय से जांच कराई गई।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय नियमों, शासनादेशों स्किल डेवलेपमेंट मिशन के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया। प्रशिक्षण सहयोगी (ट्रेनिंग पार्टनर) का चयन नामांकन के आधार पर किया गया, जबकि टेंडर के जरिए किया जाना था। जांच में चयनित संस्थाओं की तकनीकी क्षमता, अनुभव, संसाधन, प्रशिक्षण ढांचा के निर्धारित मानकों का मूल्यांकन से संबंधित कोई अभिलेख नहीं मिले। इस आधार पर जांच टीम ने प्रशिक्षण की वास्तविकता तथा गुणवत्ता पर संदेह जताया। इसके लिए अनुगम के प्रभारी महाप्रबंधक/ जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार पांडेय को जुलाई में और बहराइच की तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) श्रद्धा पांडेय को निलंबित कर दिया गया लेकिन प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हें प्रशिक्षण के बाद भुगतान भी कर दिया। इस संबंध में अनुगम के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद को फोन किया गया, मैसेज किया गया लेकिन किसी का जवाब नहीं दिया।