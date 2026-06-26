कम पैसों में खरीदें सरकारी घर! UP के इन 8 बड़े शहरों में मिल रहे सस्ते आशियाने, आज ही करें अप्लाई
अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी बड़े शहर में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी के 8 प्रमुख शहरों में अब सस्ते दामों पर घर उपलब्ध होने जा रहे हैं
उत्तर प्रदेश में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। यूपी हाउसिंग बोर्ड और आठ अलग-अलग शहरों के डेवलपमेंट अथॉरिटी (विकास प्राधिकरण) मिलकर राज्य के कई बड़े शहरों में फ्लैट्स और प्लॉट्स की बंपर सेल लेकर आए हैं।
चाहे आपको कम बजट का छोटा घर चाहिए या फिर आलीशान प्रीमियम फ्लैट, इस समय सरकारी स्कीमों में हर तरह के विकल्प मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि किस शहर में क्या ऑफर मिल रहा है और आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं।
8 शहरों में फ्लैट्स, तुरंत पेमेंट पर 6% तक छूट
यूपी हाउसिंग बोर्ड ने राज्य के 8 प्रमुख शहरों- लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और सुल्तानपुर में फ्लैट्स की बिक्री शुरू कर दी है। इन घरों की शुरुआती कीमत ₹7.80 लाख से शुरू होकर ₹1.07 करोड़ तक जाती है।
यह अलॉटमेंट 'पहले आओ, पहले पाओ' के नियम पर हो रहा है, यानी जो पहले पहुंचेगा, उसे मनपसंद घर मिलेगा। अच्छी बात यह है कि ये सभी प्रोजेक्ट्स 'रेरा' से रजिस्टर्ड हैं, इसलिए धोखाधड़ी का कोई चांस नहीं है।
कैशबैक ऑफर: अगर आप घर खरीदने के 45 दिनों के भीतर पूरा पैसा चुका देते हैं, तो आपको 6% की सीधी छूट मिलेगी। वहीं 60 दिनों में पेमेंट करने पर 5% और 90 दिनों में पेमेंट करने पर 4% का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
प्रमुख शहरों में घरों की कीमत और इलाके:
|शहर और इलाका
|फ्लैट टाइप (BHK)
|अनुमानित कीमत (रुपये)
|लखनऊ (गोकुल ग्राम, बीब खेड़ा)
|1 BHK
|11.69 लाख से 12.74 लाख तक
|लखनऊ (अवध विहार योजना)
|3 BHK
|14.05 लाख से 1.07 करोड़ तक
|गाजियाबाद (मंडोला विहार)
|1 & 2 BHK
|7.80 लाख से 28.81 लाख तक
|मेरठ (जागृति विहार एक्सटेंशन)
|1 & 2 BHK
|8.62 लाख से 26.99 लाख तक
|कानपुर (स्कीम नंबर-3, सेक्टर-E )
|2 BHK
|49.43 लाख से 53.77 लाख तक
|आगरा (सिकंदरा योजना)
|2 BHK
|64 लाख से 67.20 लाख तक
इसके अलावा मुरादाबाद में ₹18.16 लाख से, सहारनपुर में ₹17.31 लाख से और सुल्तानपुर में ₹23.94 लाख से फ्लैट्स की शुरुआत हो रही है।
कैसे करें अप्लाई: आप हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट upavp.in पर जा सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-180-5333 पर कॉल कर सकते हैं।
लखनऊ में प्राइम लोकेशन पर 1646
अगर आप नवाबों के शहर लखनऊ के वीआईपी इलाकों में घर चाहते हैं, तो LDA आपको शानदार मौका दे रहा है। एलडीए ने गोमतीनगर, जानकीपुरम और कानपुर रोड जैसे इलाकों में 1,646 फ्लैट्स निकाले हैं। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2026 है।
कहां कितने फ्लैट्स खाली हैं?
जानकीपुरम (सबसे ज्यादा विकल्प): यहां 'सृष्टि अपार्टमेंट' में 520 फ्लैट और 'स्मृति अपार्टमेंट' (कुर्सी रोड) में 414 फ्लैट खाली हैं। यह इलाका गुडंबा चौराहे के बेहद पास है।
गोमतीनगर: 'पंचशील अपार्टमेंट' (कठौता झील के पास) में 216 फ्लैट और 'पारिजात अपार्टमेंट' (हाईकोर्ट के पास) में 78 फ्लैट्स के विकल्प हैं।
कानपुर रोड: यहां मेट्रो स्टेशनों के नजदीक 'श्रवण अपार्टमेंट' (3 BHK), 'सनराइज अपार्टमेंट' (2 BHK) और 'पूर्वा अपार्टमेंट' (1 BHK) में घर उपलब्ध हैं।
रायबरेली रोड: 'राश्मि लोक' प्रोजेक्ट में 156 फ्लैट हैं, जहां स्कूल और अस्पताल बिल्कुल वॉक-इन डिस्टेंस यानी पैदल दूरी पर हैं।
दिल्ली-NCR वालों के लिए भी 904 फ्लैट्स
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर ढूंढ रहे लोगों के लिए GDA 'पहले आओ-पहले पाओ' स्कीम के तहत 904 खाली फ्लैट्स बेच रहा है।
कहां हैं फ्लैट्स: सबसे ज्यादा 456 फ्लैट 'कोयल एन्क्लेव' में 2 BHK कैटेगरी के हैं। इसके अलावा मधुबन-बापूधाम और इंद्रप्रस्थ योजना में भी 1 BHK और 2 BHK घर खाली हैं।
कैसे करें अप्लाई: इच्छुक लोग gdafcfs.gdaghaziabad.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पूछताछ के लिए GDA का हेल्पलाइन नंबर 0120-4418384 भी जारी किया गया है।
वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर: प्लॉट्स और विला की नई तैयारी
उत्तर प्रदेश के अन्य बड़े शहरों के विकास प्राधिकरण भी नई स्कीमें ला रहे हैं:
वाराणसी (वीडीए): रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर के पास 'आनंद काशी सिटी' नाम से एक आधुनिक 'वैदिक सिटी' बसाई जा रही है। यहां जल्द ही कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स (जमीन) की नई स्कीम लॉन्च होगी।
प्रयागराज (पीडीए): महाकुंभ क्षेत्र और नैनी बेल्ट के पास नए लग्जरी विला और बहुमंजिला फ्लैट्स लाने की तैयारी है, जिसकी घोषणा जून के आखिरी हफ्ते में हो सकती है।
कानपुर (केडीए): 'न्यू कानपुर सिटी' योजना के तहत प्लॉट्स अलॉट करने का काम तेज कर दिया गया है। साथ ही केडीए के पुराने फ्लैट्स पर भारी छूट भी मिल रही है।
अगर आप भी इस साल अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो देरी न करें। अपनी पसंद का शहर चुनें, बजट तय करें और संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत आवेदन करें।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें