यूपी आवास विकास परिषद की बड़ी सौगात, इन्हें फ्लैट बुकिंग पर अब 20% तक की अतिरिक्त छूट

यूपी आवास विकास परिषद की बड़ी सौगात, इन्हें फ्लैट बुकिंग पर अब 20% तक की अतिरिक्त छूट

यूपी आवास विकास परिषद की बड़ी सौगात दी है।सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारी को फ्लैट बुकिंग पर 20 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया है।

राष्ट्र की रक्षा में दिन-रात तैनात सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों को नववर्ष पर बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के तहत फ्लैट बुकिंग पर उन्हें अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया है। परिषद की 274वीं बैठक में लिए गए फैसले के बाद अब सैनिकों को फ्लैट बुकिंग पर अधिकतम 20 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा। यह सुविधा परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में शुरू कर दी गई है।

वर्तमान में परिषद लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद और आगरा में रिक्त रेडी टू मूव फ्लैट्स का आवंटन कर रही है। आम नागरिकों को जहां एकमुश्त भुगतान पर 15 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है, वहीं अब सशस्त्र व अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के लिए यह छूट बढ़ा दी गई है। आवंटन तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान करने पर 20 प्रतिशत, 61 से 90 दिनों में भुगतान पर 15 प्रतिशत तथा 91 से 120 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित है।

आवास आयुक्त डॉ बलकार सिंह का कहना है कि सैनिक जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में तैनाती, बार-बार स्थानांतरण और पारिवारिक अस्थिरता जैसी कठिन परिस्थितियों में देश सेवा करते हैं। ऐसे में उन्हें अतिरिक्त रियायत देना राज्य की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, ताकि अधिक से अधिक सैनिक परिवारों को सुरक्षित आवास मिल सके।

वेबसाइट पर कर सकेंगे बुकिंग

सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों के कार्मिक परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर पंजीकरण व बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के बाद निर्धारित प्रारूप में सेवा या सेवानिवृत्ति का प्रमाण-पत्र 15 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
