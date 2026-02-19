यूपी में संपत्तियों की रजिस्ट्री रविवार को भी कराने की सुविधा, नौकरी पेशा को मिली बड़ी राहत
यूपी में संपत्तियों की रजिस्ट्री रविवार को भी कराने की सुविधा दी गई है। योगी सरकार के फैसले से नौकरीपेशा को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया गया है।
यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से नौकरी पेशा वालों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, अब एक से अधिक उपनिबंधक कार्यालय वाले तहसीलों में रविवार को भी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने की सुविधा दी गई है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की महानिरीक्षक नेहा शर्मा ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेजा है।
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने नौकरी पेशा और दूर दराज से आने वालों को बड़ी राहत देते हुए रजिस्ट्री कार्यालयों के रोस्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। काफी समय से लोगों की मांग थी कि रजिस्ट्री कार्यालय के समय में परिवर्तन किया जाए। रजिस्ट्री के लिए तमाम लोग दूसरे शहरों और राज्यों से भी आते हैं, रविवार को अवकाश के कारण रजिस्ट्री कार्यालय बंद रहता है जिसके कारण अतिरिक्त अवकाश लेना पड़ता है।
रविवार की छुट्टी के बाद काम का भार भी कम होगा
इसके अलावा विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं के तहत भी बड़ी संख्या में भूमि क्रय की जा रही है जिनमें संबंधित विभागों के प्रतिनिधि छह बजे के बाद ही उप निबंधक कार्यालय पहुंच पाते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए पंजीकरण सेवाओं को सुभल और पारदर्शी बनाने के लिए समय में परिवर्तन किया गया है। उदाहरण के लिए किसी तहसील में एक से अधिक उपनिबंधक कार्यालय हैं तो वहां पर रविवार को रजिस्ट्री कराने की सुविधा मिलेगी। इससे लोगों अपने हिसाब से जब चाहेंगे अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे उपनिबंधक कार्यालयों में रविवार की छुट्टी के बाद काम का भार भी कम होगा। वहीं रविवार को रजिस्ट्री होने से लोगों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी।
20 हजार रुपये से अधिक की फीस ऑनलाइन जमा कराने का आदेश पहले ही
आपको बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और पारदर्शी व सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया था। अब 20 हजार रुपये से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है। सरकार का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में नकद लेनदेन को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और आमजन को सहूलियत प्रदान करना है। ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू होने से समय की बचत होगी और रजिस्ट्री कार्यालयों में भीड़ कम होगी। महानिरीक्षक निबंधन ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित कार्यालय इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। नई व्यवस्था से जमीन-मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सरल, सुरक्षित और डिजिटल होगी। यह व्यवस्था सोमवार से लागू हो गई है।
