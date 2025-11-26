Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Horror Killing Shahjahanpur Brother Killed Sister cut her throat on field for talking to boyfriend
हॉरर किलिंग: गोभी काटने को खेत पर बुलाकर भाई ने काटा बहन का गला, बॉयफ्रेंड बनाने पर था नाराज

हॉरर किलिंग: गोभी काटने को खेत पर बुलाकर भाई ने काटा बहन का गला, बॉयफ्रेंड बनाने पर था नाराज

संक्षेप:

यूपी में शाहजहांपुर के सेहरामऊ थाना क्षेत्र के इटौरा गौटिया गांव में मंगलवार दोपहर बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने उसकी हंसिये से गला रेतकर हत्या कर दी। गांव के बाहर खेत में युवती का क्षतविक्षत शव मिला।

Wed, 26 Nov 2025 12:26 PMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, शाहजहांपुर
share Share
Follow Us on

यूपी में शाहजहांपुर के सेहरामऊ थाना क्षेत्र के इटौरा गौटिया गांव में मंगलवार दोपहर बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने उसकी हंसिये से गला रेतकर हत्या कर दी। गांव के बाहर खेत में युवती का क्षतविक्षत शव मिला। हत्या की सूचना पर एसपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की। आरोपी शेरू को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक मदनपाल की 25 वर्षीय बेटी मैना मंगलवार सुबह तक घर पर थी। सुबह करीब 11 बजे खेत की ओर जाने वाले लोगों ने मैना का खून से लथपथ शव खेत में पड़ा देखा और तत्काल परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो युवती की गर्दन धारदार हथियार से कटी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने मैना के पांच भाइयों को उठा लिया। पूछताछ में शेरू ने बहन की हत्या की बात स्वीकार कर ली।

ये भी पढ़ें:कानपुर में भीषण आग की लपेट में राखी मंडी, आधा दर्जन से ज्यादा गोदामों का माल जला

शेरू ने बताया कि परिवार ने मैना की शादी तय कर दी थी लेकिन इसके बाद भी वह मोबाइल पर किसी अन्य युवक से बात करती थी। कई बार समझाने के बावजूद वह नहीं मानी। शेरू ने दावा किया कि उसने बहन की युवक से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सुनी थी, जिसके बाद उसने मैना को कई बार टोका लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। शेरू के अनुसार मंगलवार सुबह उसने मैना को खेत पर काम करने के बहाने बुलाया। जैसे ही मैना खेत पर पहुंची, उसने गुस्से में हंसिये से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। पढ़ें P05

खेत पर गोभी काटने के लिए बुलाया, पीछे से काट दिया गला

भाई द्वारा बहन की हत्या के मामले में अब तक की पुलिस की जांच में सामने आया है कि मोबाइल फोन पर बातचीत करने को लेकर हत्या की गई। ग्रामीणों की मानें तो गोभी काटने के लिए उसे खेत पर बुलाया और जान ले ली गई। इटौरा गांव के मजरा गोटिया में सुबह करीब साढ़े दस बजे ग्रामीणों ने खेत में एक युवती का खून से लथपथ शव देखा। जानकारी फैलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। मृतका की पहचान गांव के मदनपाल की 22 वर्षीय बेटी मैना देवी के रूप में हुई।

पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि मैना के भाई शेरू ने उसे खेत पर गोभी तोड़ने के लिए बुलाया था। जब मैना खेत में काम करने लगी तभी शेरू ने मौके का फायदा उठाकर गोभी काटने वाले हंसिये से उसके पीछे से गर्दन पर वार कर दिया। अचानक हमले से मैना कुछ समझ पाती, इससे पहले ही शेरू ने लगातार कई वार कर उसकी आधी से ज्यादा गर्दन काट डाली। बचने के प्रयास में उसके पीठ पर भी कई घाव मिले।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Shahjahnpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |