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बीजेपी की नई टीम में यूपी का डंका; रेखा वर्मा, स्मृति ईरान, हरीश द्विवेदी समेत 8 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी से आठ नेताओं को जगह मिली है। रेखा वर्मा लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनीं। प्रो. तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को महामंत्री बनाया गया। स्मृति ईरानी को भी महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है।

भाजपा नेता रेखा वर्मा, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी
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भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव शामिल हैं। जिसमें कई नए चेहरों को भी जगह मिली है। बात अगर यूपी के मद्देनजर करें तो 8 लोगों को नई टीम में जगह मिली है। जिसमें स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा, हरीश द्विवेदी समेत आठ लोग शामिल हैं।

रेखा वर्मा

यूपी की धौरहरा की पूर्व सांसद रेखा वर्मा को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेखा वर्मा धौरहरा लोकसभा सीट से वर्ष 2014 और 2019 में लगातार दो बार सांसद चुनी गई थीं। उन्हें वर्ष 2019 में पहली बार भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ और सक्रिय भूमिका के कारण पार्टी ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है।

प्रो. तारिक मंसूर

प्रो. तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अभी यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। एमएलसी बनने से पहले वो 6 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। तारिक मंसूर के पहले से ही भाजपा और आरएसएस के नेताओं के साथ करीबी संबंध रहे हैं। नितिन नवीन की टीम में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।

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हरीश द्विवेदी

बस्ती से दो बार के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। 2004 में वो सक्रिय रूप से बीजेपी के लिए काम करना शुरू किया था। साल 2012 में उन्होंने सबसे बस्ती सदर (विधानसभा क्षेत्र) से चुनाव लड़ा, लेकिन वो बीएसपी के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार से हार गए थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि, वो साल 2014 में बस्ती से 16वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर पहली बार सांसद बने थे।

स्मृति ईरानी

बीजेपी के नई टीम में स्मृति ईरानी को महामंत्री का पद दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्‍होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराकर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। 2003 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं और 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिल्‍ली के चांदनी चौक से भाजपा प्रत्‍याशी के रूप में प्रसिद्ध कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्‍बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2011 में स्‍मृति, गुजरात से राज्‍यसभा के सदस्‍य के रूप में निर्वाचित हुईं थी।

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भोला सिंह, संगीता यादव को भी जिम्मेदारी

इसके अलावा अगर नए चेहरों की बात करें तो भोला सिंह को सचिव, संगीता यादव को सचिव, अमरपाल मौर्या को ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष और कुंबर बसित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

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