UP Heavy Rain: यूपी में आफत बनकर टूटी बारिश, 16 लोगों की मौत, मेरठ-बिजनौर हाईवे हुआ बंद

यूपी के कई जिलों हुई बारिश और आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया है। बारिश के चलते 16 लोगों की जान चली गई। गोरखपुर-बस्ती मंडल में आकाशीय बिजली गिरने से आठ की मौत हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

UP Rain: यूपी में मानसून की शुरुआती बारिश ही लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ी है। बुधवार देर रात से लेकर गुरुवार देर शाम तक राज्य के अलग-अलग जिलों में बारिश से हुए हादसों व बिजली गिरने से 16 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश के चलते मेरठ-बिजनौर हाईवे बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर मेरठ-बिजनौर, मुजफ्फरनगर और हापुड़ में शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। बिजनौर के नजीबाबाद में सर्वाधिक 306 मिलीमीटर बारिश हुई।

सघन हुई मानसूनी ट्रफ लाइन ने पश्चिम यूपी में कहर बरपा दिया। बिजनौर के नजीबाबाद में बीते 50 वर्षों में तीसरी बार यहां इतनी बारिश हुई है। इसके पूर्व 22 जुलाई 2010 को नजीबाबाद में सबसे अधिक 425.0 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। 26 जुलाई 1973 में 381.4 मिलमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं एवं आस पास के क्षेत्र के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर-बस्ती मंडल में गुरुवार को बिजली गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए। बस्ती-संतकबीरनगर में तीन-तीन और सिद्धार्थनगर, कुशीनगर में एक-एक व्यक्ति की जान गई। वहीं बलरामपुर व सोनभद्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक-एक की मौत हो गई।

पश्चिम यूपी में छह लोगों ने दम तोड़ा, चार जिलों में स्कूल बंद पश्चिम यूपी में बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। बारिश से छह लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते मेरठ-बिजनौर हाईवे बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर मेरठ-बिजनौर, मुजफ्फरनगर और हापुड़ में शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। नागलसोती क्षेत्र में पूंडरीकलां का अस्थाई पुल ध्वस्त हो गया, चंदक में बालावाली चौकी के गांव गोपालपुर में जलभराव के चलते सड़क और तालाब में अंतर न कर पाने से डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेरठ के सरूरपुर में बारिश में खेत के मोटर में करंट आने से किसान की जान चली गई। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव मुंडाखेड़ा में मस्जिद परिसर की दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हैं। हापुड़ के पिलखुवा में मकान ढहने से पिता की मौत हो गई जबकि उसका बेटा घायल है। मुरादाबाद मंडल में बुधवार रात से जारी मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद खादर में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं संभल में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से अभी 1.61 मीटर (यानी 161 सेंटीमीटर) नीचे बह रहा है।

पूर्वांचल में झमाझम, वज्रपात से एक की मौत आजमगढ़ को छोड़कर वाराणसी समेत पूर्वांचल के नौ जिलों में गुरुवार को कहीं झमाझम तो कहीं हल्की बारिश हुई। उधर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही के कई क्षेत्रों में झमाझम तो कहीं हल्की बारिश हुई। प्रयागराज में झमाझम बारिश हुई। कानपुर में दिनभर रुक-रुककर बौछारें और तेज बारिश होती रही, जिससे दिन का अधिकतम तापमान जून-जुलाई सीजन में पहली बार घटकर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।