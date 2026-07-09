UP Heavy Rain: यूपी में आफत बनकर टूटी बारिश, 16 लोगों की मौत, मेरठ-बिजनौर हाईवे हुआ बंद
यूपी के कई जिलों हुई बारिश और आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया है। बारिश के चलते 16 लोगों की जान चली गई। गोरखपुर-बस्ती मंडल में आकाशीय बिजली गिरने से आठ की मौत हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।
UP Rain: यूपी में मानसून की शुरुआती बारिश ही लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ी है। बुधवार देर रात से लेकर गुरुवार देर शाम तक राज्य के अलग-अलग जिलों में बारिश से हुए हादसों व बिजली गिरने से 16 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश के चलते मेरठ-बिजनौर हाईवे बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर मेरठ-बिजनौर, मुजफ्फरनगर और हापुड़ में शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। बिजनौर के नजीबाबाद में सर्वाधिक 306 मिलीमीटर बारिश हुई।
सघन हुई मानसूनी ट्रफ लाइन ने पश्चिम यूपी में कहर बरपा दिया। बिजनौर के नजीबाबाद में बीते 50 वर्षों में तीसरी बार यहां इतनी बारिश हुई है। इसके पूर्व 22 जुलाई 2010 को नजीबाबाद में सबसे अधिक 425.0 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। 26 जुलाई 1973 में 381.4 मिलमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं एवं आस पास के क्षेत्र के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर-बस्ती मंडल में गुरुवार को बिजली गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए। बस्ती-संतकबीरनगर में तीन-तीन और सिद्धार्थनगर, कुशीनगर में एक-एक व्यक्ति की जान गई। वहीं बलरामपुर व सोनभद्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक-एक की मौत हो गई।
पश्चिम यूपी में छह लोगों ने दम तोड़ा, चार जिलों में स्कूल बंद
पश्चिम यूपी में बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। बारिश से छह लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते मेरठ-बिजनौर हाईवे बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर मेरठ-बिजनौर, मुजफ्फरनगर और हापुड़ में शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। नागलसोती क्षेत्र में पूंडरीकलां का अस्थाई पुल ध्वस्त हो गया, चंदक में बालावाली चौकी के गांव गोपालपुर में जलभराव के चलते सड़क और तालाब में अंतर न कर पाने से डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेरठ के सरूरपुर में बारिश में खेत के मोटर में करंट आने से किसान की जान चली गई। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव मुंडाखेड़ा में मस्जिद परिसर की दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हैं। हापुड़ के पिलखुवा में मकान ढहने से पिता की मौत हो गई जबकि उसका बेटा घायल है। मुरादाबाद मंडल में बुधवार रात से जारी मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद खादर में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं संभल में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से अभी 1.61 मीटर (यानी 161 सेंटीमीटर) नीचे बह रहा है।
पूर्वांचल में झमाझम, वज्रपात से एक की मौत
आजमगढ़ को छोड़कर वाराणसी समेत पूर्वांचल के नौ जिलों में गुरुवार को कहीं झमाझम तो कहीं हल्की बारिश हुई। उधर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही के कई क्षेत्रों में झमाझम तो कहीं हल्की बारिश हुई। प्रयागराज में झमाझम बारिश हुई। कानपुर में दिनभर रुक-रुककर बौछारें और तेज बारिश होती रही, जिससे दिन का अधिकतम तापमान जून-जुलाई सीजन में पहली बार घटकर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।
भारी वर्षा का यलो अलर्ट
बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं आस पास के क्षेत्र ।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।