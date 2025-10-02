UP Rain: यूपी में अगले चार दिन भारी बारिश की संभावना, इन जिलों में ऑरेज और रेड अलर्ट जारी

यूपी में मौसम ने फिर करवट ले ली है। अगले चार दिनों तक राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वांचल में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी।

अक्टूबर के पहले और दूसरे ही दिन यूपी में बारिश से भीग गया। बारिश का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। 3 अक्टूबर को जहां पश्चिमी यूपी में येलो अलर्ट है, वहीं पूर्वी यूपी में ऑरेंज अलर्ट है। यानि मेघगर्जन के साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीट प्रति घंटे की रफ्तार से झोकेदार हवा चलेंगी। साथ ही भारी बारिश भी होगी। वहीं, 4 अक्टूबर को पूर्वांचल में रेड अलर्ट है। यानी मेघगर्जन के साथ वज्रपात होगी। साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश, कहीं-कहीं अत्यधिक बारिश की संभावना है। वहीं, पांच और छह को पश्चिमी यूपी येलो और पूर्वांचल में ऑरेंज अलर्ट रहेगा।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी यूपी में 3 अक्टूबर को चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास, जौनपुर और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। यानि इन जिलों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं, बांदा, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी है।