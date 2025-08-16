up heavy rain in the west light rain in the east this will be the weather on shri krishna janmashtami UP Rain: पश्चिम में भारी, पूरब में हल्की बारिश; श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा रहेगा मौसस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup heavy rain in the west light rain in the east this will be the weather on shri krishna janmashtami

UP Rain: पश्चिम में भारी, पूरब में हल्की बारिश; श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा रहेगा मौसस

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी यानी 16 अगस्त को मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। पूर्वी यूपी में भी मौसम का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:51 AM
share Share
Follow Us on
UP Rain: पश्चिम में भारी, पूरब में हल्की बारिश; श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा रहेगा मौसस
ये भी पढ़ें:यूपी: मेयर की फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत, परिवारवालों ने शव रखकर किया हंगा
ये भी पढ़ें:यूपी: मेयर की फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत, परिवारवालों ने शव रखकर किया हंगा

Weather of UP on Shri Krishna Janmashtami: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं उमस का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हुई। गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान अयोध्या में 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान रात के तापमानों में सभी मंडलों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। रात के तापमान राज्य के सभी मंडलों में सामान्य रहे। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान नजीबाबाद में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:यूपी: मेयर की फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत, परिवारवालों ने शव रखकर किया हंगा

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी यानी 16 अगस्त को मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 16 अगस्त को पूर्वी यूपी मौसम के बारे में मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 17 और 18 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:कम खर्च में पथरी के ऑपरेशन का झांसा दे निकाल ली किडनी, अस्पताल बंद कर हुआ फरार

मौसम विभाग ने लखनऊ और आसपास के मौसम के बारे में पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि इन क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। एक या दो बार बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं।

UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |