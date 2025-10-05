यूपी में अगले दो दिन भारी बारिश, इन जिलों में ओले पड़ने की भी संभावना; येलो अलर्ट जारी

अक्टूबर महीना शुरू होते ही यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 6 और 7 अक्टूबर को कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। वहीं, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी।

UP Rain: अक्टूबर महीना शुरू होते ही यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होगा। जिस कारण कई दशकों के रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। वाराणसी में अक्टूबर में होने वाली बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। बीएचयू ने 1889 से चल रही वेधशाला के इतिहास में पहली बार इतनी अधिक बारिश दर्ज की। हालांकि वैज्ञानिकों की मानें तो अगले दो दिन भी बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। कई जिलों में ओले पड़ने की भी संभावना है।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग के अनुसार 6 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ व्रजपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलेंगी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में ओले गिरने की संभावना है। वहीं, 7 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में झमाझम बारिश के आसार हैं। दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अलीगढ़, कासगंज और बदायूं में 6 अक्टूबर को भारी बारिश और ओले गिरने के संभावना है। वहीं, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी है।