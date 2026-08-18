यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, वाराणसी समेत इन 7 जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल

यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश कहर बनके बरप रही है। भारी बारिश के अलर्ट के बीच वाराणसी, भदोही, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर और चित्रकूट में स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

यूपी में बारिश का दौर जारी है। पूर्वांचल में बुधवार को भारी बारिश के अलर्ट पर वाराणसी समेत छह जिलों में प्रशासन विद्यालय बंद करने की घोषणा की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जनपद वाराणसी सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने तथा जनपद में हो रही बारिश एवं मौसम के पूर्वानुमान के दृष्टिगत, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 19 अगस्त 2026 को कक्षा-1 से 8 तक संचालित समस्त विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है।

जौनपुर में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन के निर्देश पर कक्षा एक से आठ तक संचालित सभी विद्यालय को बंद रहेंगे। बीएसए समीर ने मंगलवार को आदेश जारी कर बताया कि जिले के परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सभी बोर्ड के विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। भदोही में बारहवीं तक और सोनभद्र, मिर्जापुर और गाजीपुर में भी आठवीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। वहीं चित्रकूट में भी आठवीं तक के स्कूल बंद रहेंगे।

सोमवार रात से मेहरबान हैं मेघ मौसम विभाग के अनुसार सोनभद्र में बीते 24 घंटे में कुल 46.25, मिर्जापुर में 50 एमएम, भदोही में 40 एमएम, वाराणसी में 17 गाजीपुर में 16.4 एमएम बारिश हुई है। आजमगढ़, बलिया, मऊ और जौनपुर बूंदाबादी हुई। जबकि चंदौली में आठ से 10 एमएम बारिश हुई।

गंगा और घाघरा नदी भी उफान पर पर्वतीय क्षेत्रों और मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते यमुना, केन और बेतवा नदियों का पानी छोड़े जाने तथा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लगातार तेज बारिश से गंगा में उफान जारी है। बलिया में बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में करीब एक मीटर की वृद्धि हुई है। यहां करीब पांच सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी है। चंदौली के बलुआ घाट पर भी गंगा का जलस्तर प्रति घंटे करीब तीन सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। मिर्जापुर में जलस्तर में प्रति घंटे तीन सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। उधर मऊ के दोहरीघाट स्थित गौरीशंकरघाट गेज पर और बलिया में सरयू (घाघरा) नदी खतरा बिंदु पार कर गई। आजमगढ़ के डिघिया गेज पर भी नदी खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।