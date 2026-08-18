यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, वाराणसी समेत इन 7 जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल
यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश कहर बनके बरप रही है। भारी बारिश के अलर्ट के बीच वाराणसी, भदोही, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर और चित्रकूट में स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
यूपी में बारिश का दौर जारी है। पूर्वांचल में बुधवार को भारी बारिश के अलर्ट पर वाराणसी समेत छह जिलों में प्रशासन विद्यालय बंद करने की घोषणा की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जनपद वाराणसी सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने तथा जनपद में हो रही बारिश एवं मौसम के पूर्वानुमान के दृष्टिगत, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 19 अगस्त 2026 को कक्षा-1 से 8 तक संचालित समस्त विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है।
जौनपुर में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन के निर्देश पर कक्षा एक से आठ तक संचालित सभी विद्यालय को बंद रहेंगे। बीएसए समीर ने मंगलवार को आदेश जारी कर बताया कि जिले के परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सभी बोर्ड के विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। भदोही में बारहवीं तक और सोनभद्र, मिर्जापुर और गाजीपुर में भी आठवीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। वहीं चित्रकूट में भी आठवीं तक के स्कूल बंद रहेंगे।
सोमवार रात से मेहरबान हैं मेघ
मौसम विभाग के अनुसार सोनभद्र में बीते 24 घंटे में कुल 46.25, मिर्जापुर में 50 एमएम, भदोही में 40 एमएम, वाराणसी में 17 गाजीपुर में 16.4 एमएम बारिश हुई है। आजमगढ़, बलिया, मऊ और जौनपुर बूंदाबादी हुई। जबकि चंदौली में आठ से 10 एमएम बारिश हुई।
गंगा और घाघरा नदी भी उफान पर
पर्वतीय क्षेत्रों और मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते यमुना, केन और बेतवा नदियों का पानी छोड़े जाने तथा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लगातार तेज बारिश से गंगा में उफान जारी है। बलिया में बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में करीब एक मीटर की वृद्धि हुई है। यहां करीब पांच सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी है। चंदौली के बलुआ घाट पर भी गंगा का जलस्तर प्रति घंटे करीब तीन सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। मिर्जापुर में जलस्तर में प्रति घंटे तीन सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। उधर मऊ के दोहरीघाट स्थित गौरीशंकरघाट गेज पर और बलिया में सरयू (घाघरा) नदी खतरा बिंदु पार कर गई। आजमगढ़ के डिघिया गेज पर भी नदी खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।
उफनाई बरसाती नदियों में बालक समेत छह लोग बह गए
लगातार हो रही मूसलधार बारिश से सोनभद्र और मिर्जापुर में उफनाई बरसाती नदियों में बालक समेत छह लोग बह गए। सोनभद्र में दो घटनाओं में चार लोग और मिर्जापुर में दो घटनाओं में दो लोग नदी में बह गए। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी की तलाश जारी है। उधर बारिश के अलर्ट के मद्देनजर सोनभद्र, मिर्जापुर और गाजीपुर में आठवीं तक के स्कूल बुधवार को बंद कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें