UP Weather: अगले 5 दिन आसमान से बरसेगी आग, कई जिलों में तापमान 44 के पार
यूपी में भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगले पांच दिनों गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो 25 अप्रैल तक दिन के समय लू चलने की चेतावनी है। वहीं, अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगले पांच दिनों तक आसमान से आग बरसने के आसार हैं। गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश के अनेक हिस्सों में 25 अप्रैल तक दिन के समय लू चलने की चेतावनी है। वहीं, अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा 27 अप्रैल को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बौछार पड़ने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के अनुसार 21 से 26 अप्रैल तक यूपी में सामान्यतः मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान तेज धूप, गर्म हवाएं और तापमान में वृद्धि से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं, 27 अप्रैल को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं, पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद और अयोध्या समेत आसपास के जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री रहने की संभावना है। बुंदेलखंड और दक्षिणी हिस्सों में गर्मी का प्रभाव अधिक रह सकता है। झांसी, बांदा, हमीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर पहुंचने के आसार हैं। वहीं, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी मंडल में भी गर्म हवाओं के कारण तीखी गर्मी महसूस की जाएगी।
इन जिलों में लू चलने की चेतावनी
पूर्वी यूपी के गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी मंडल में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच कई स्थानों पर लू चलने की आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने 23 और 24 अप्रैल को कुछ स्थानों पर लू चलने की विशेष चेतावनी दी है।
दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये करें काम
वैज्ञानिकों के अनुसार दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। पर्याप्त पानी पीना, हल्के सूती वस्त्र पहनना, बच्चों और बुजुर्गों को धूप से बचाना तथा आवश्यक होने पर ही यात्रा करना उचित रहेगा। खेतों में कार्य करने वाले किसान और श्रमिकों को भी धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 26 और 27 अप्रैल को अधिकांश क्षेत्रों में लू से राहत मिल सकती है, हालांकि तापमान ऊंचा बना रह सकता है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन को भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं और पेयजल आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें