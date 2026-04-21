UP Weather: अगले 5 दिन आसमान से बरसेगी आग, कई जिलों में तापमान 44 के पार

यूपी में भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगले पांच दिनों गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो 25 अप्रैल तक दिन के समय लू चलने की चेतावनी है। वहीं, अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगले पांच दिनों तक आसमान से आग बरसने के आसार हैं। गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश के अनेक हिस्सों में 25 अप्रैल तक दिन के समय लू चलने की चेतावनी है। वहीं, अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा 27 अप्रैल को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बौछार पड़ने की भी संभावना है।

मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के अनुसार 21 से 26 अप्रैल तक यूपी में सामान्यतः मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान तेज धूप, गर्म हवाएं और तापमान में वृद्धि से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं, 27 अप्रैल को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं, पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद और अयोध्या समेत आसपास के जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री रहने की संभावना है। बुंदेलखंड और दक्षिणी हिस्सों में गर्मी का प्रभाव अधिक रह सकता है। झांसी, बांदा, हमीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर पहुंचने के आसार हैं। वहीं, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी मंडल में भी गर्म हवाओं के कारण तीखी गर्मी महसूस की जाएगी।

इन जिलों में लू चलने की चेतावनी पूर्वी यूपी के गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी मंडल में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच कई स्थानों पर लू चलने की आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने 23 और 24 अप्रैल को कुछ स्थानों पर लू चलने की विशेष चेतावनी दी है।