पति को छोड़ 6 महीने का मासूम साथ ले गई पत्नी, फिर किन्नर को बच्चा देकर प्रेमी संग भागी

यूपी के हाथरस में किन्नर को बच्चा देकर एक महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता ने आईजीआरएस पर शिकायत की तो मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को किन्नर के पास से बरामद कर लिया और फिर बच्चे को पुलिस ने बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। अब बच्चा पुलिस की निगरानी में जिला अस्पताल की एनआरसी में भर्ती है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली सदर इलाके की एक महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई। महिला अपने छह महीने के बच्चे को भी साथ ले गई। इस बात की बच्चे के पिता को जानकारी हुई कि महिला उसके बच्चे को जलेसर रोड स्थित एक कॉलोनी निवासी किन्नर को दे गई है तो वह अपने बच्चे को लेने के लिए पहुंचा, लेकिन किन्नर ने उसे बच्चा नहीं दिया गया। इस बात की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर बच्चे के पिता ने की। जिसके बाद पुलिस तुरंत ही हरकत में आ गई और पुलिस बच्चे को लेने के लिए जलेसर रोड स्थित कॉलोनी पहुंची।