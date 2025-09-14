पति को छोड़ 6 महीने का मासूम साथ ले गई पत्नी, फिर किन्नर को बच्चा देकर प्रेमी संग भागी
यूपी के हाथरस में किन्नर को बच्चा देकर एक महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता ने आईजीआरएस पर शिकायत की तो मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को किन्नर के पास से बरामद कर लिया और फिर बच्चे को पुलिस ने बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। अब बच्चा पुलिस की निगरानी में जिला अस्पताल की एनआरसी में भर्ती है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली सदर इलाके की एक महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई। महिला अपने छह महीने के बच्चे को भी साथ ले गई। इस बात की बच्चे के पिता को जानकारी हुई कि महिला उसके बच्चे को जलेसर रोड स्थित एक कॉलोनी निवासी किन्नर को दे गई है तो वह अपने बच्चे को लेने के लिए पहुंचा, लेकिन किन्नर ने उसे बच्चा नहीं दिया गया। इस बात की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर बच्चे के पिता ने की। जिसके बाद पुलिस तुरंत ही हरकत में आ गई और पुलिस बच्चे को लेने के लिए जलेसर रोड स्थित कॉलोनी पहुंची।
किन्नर के पास से 6 माह के बच्चे को पुलिस ने बरामद किया और फिर बच्चे का डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के एनआरसी वार्ड में भर्ती कराया दिया। पुलिस अब बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेगी। समिति यह निर्णय लेगी कि आखिर बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी किसे दी जाए। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद किसी तरह का निर्णय लिया जाएगा।