थाईलैंड में मिले हाथरस के युवती-युवक, 18-18 घंटे करवाई साइबर स्लेवरी

संक्षेप: थाईलैंड में नेवी में नौकरी लगवाने के नाम पर यूपी के हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को साइबर ठग ने शिकार बनाकर छह लाख रुपये ठग लिए। युवती व उसके एक साथी को शातिरों ने थाइलैंड भी भेज दिया।

थाईलैंड में नेवी में नौकरी लगवाने के नाम पर यूपी के हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को साइबर ठग ने शिकार बनाकर छह लाख रुपये ठग लिए। युवती व उसके एक साथी को शातिरों ने थाइलैंड भी भेज दिया, लेकिन वहां पर साइबर अपराध करने वाले नेटवर्क को सौंप दिया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर साइबर थाना पुलिस ने एक शातिर को दबोच लिया।

कोतवाली सादाबाद के एक गांव निवासी युवती ने जून 2024 में चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। वहीं पर उसके बैच में हरीश पुत्र सत्यप्रकाश निवासी नौगांव थाना सादाबाद भी क्लास में था। कोर्स के दौरान युवती को नौकरी की तलाश थी, जिस पर उसने अपनी सीनियर से नौकरी के बारे में पूछा तो उसने संजय राणा नाम के व्यक्ति के बारे में बताया।

शातिर ने अपने आप को मेरलॉयन मैनेजमेन्ट एण्ड एजुकेशन सेंटर का डायरेक्टर बताया। हरीश द्वारा नौकरी लगवाने का दबाव डाला गया तो संजय राणा ने थाईलैंड में गये अपने साइबर अपराधी सचिन राणा के सहयोग से इन दोनों को थाईलैंड भेज दिया।

18-18 घंटे लिया गया साइबर स्लेवरी का काम इन लोगों को भूखे प्यासे बहुत ही बुरी स्थिति में रखा। मनमाने तरीके से 18-18 घण्टे तक काम लिया जाता था व फौजी वर्दी में उनके गुण्डों द्वारा डराया धमकाया जाता। इस तरह के अन्य बेवश लोग और भी वहां थे, जिनसे साइबर स्लेवरी का कार्य लिया जाता था। एक दिन उनमें से एक ने भारतीय दूतावास में इसकी शिकायत करायी। एक रेश्क्यू ऑपरेशन के तहत इन लोगों को वहां से निकाल कर किसी तरह थाईलैंड लाया गया औऱ वहां कुछ दिन सेन्टर में रखने के बाद भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा इन लोगों को अन्य भारतीयों के साथ भारत वापस लाया गया।