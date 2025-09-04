दीवाली-छठ पूजा पर रेलवे चलाएगा मुंबई-काठगोदाम के लिए स्पेशल ट्रेन, यूपी के इस शहर में होगा ठहराव
रेलवे प्रशासन द्वारा आगामी दशहरा, दीवाली एवं छठ त्यौहारों पर भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्व से चलाई जा रही मुंबई सेन्ट्रल-काठगोदाम-मुम्बई सेन्ट्रल साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी के संचलन अवधि का विस्तार 31 दिसम्बर, तक प्रत्येक बुधवार को तथा काठगोदाम से 01 जनवरी तक प्रत्येक गुरुवार को संचालन होगा।
09075 मुम्बई सेन्ट्रल-काठगोदाम साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 31 दिसम्बर तक प्रत्येक बुधवार को मुम्बई सेन्ट्रल 11बजे चलेगी। सात बजकर 35 मिनट पर हाथरस आएगी। वापसी यात्रा में 09076 काठगोदाम-मुम्बई सेन्ट्रल साप्ताहिक पूजा गाड़ी एक जनवरी तक से प्रत्येक गुरुवार को काठगोदाम से चलकर हाथरस सिटी बारह बजकर पचास मिनट पर पहुंचेगी। इसमें दो सामान्य द्वितीय श्रेणी के चार, शयनयान श्रेणी के आठ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का एक एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के तीन कोच सहित 18 कोच लगाए गए हैं।
इन ट्रेनो में रेलवे ने बढ़ाए कोच व ठहराव
21 सितम्बर से 30 नवम्बर तक कुछ गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए हैं। 05074 क्रान्तिवीर संगोल्लि रायाण्ण (बेंगलुरू)-लालकुआँ विशेष गाड़ी 21 सितम्बर से 30 नवम्बर तक संचालित होगी। यह ट्रेन सिकन्दराराव स्टेशन पर 11 बजकर 25 मिनट छूटेगी। 05062 टनकपुर अछनेरा विशेष गाड़ी 21 सितम्बर से 30 नवम्बर तक चलेगी। नगला रति स्टेशन पर नौ बजकर 40 बजे पहुंचकर 09.42 बजे छूटेगी। वापसी यात्रा में 05061 अछनेरा-टनकपुर विशेष गाड़ी रती के नगला स्टेशन पर पांच बजकर 47 बजे पहुंचकर पांच बजकर 49 मिनट पर छूटेगी। टनकपुर एवं अछनेरा से 22 सितम्बर से 29 नवम्बर, तक चलने वाली 05061/05062 टनकपुर-अछनेरा-टनकपुर विशेष गाड़ी में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 02 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं।
रेलवे 6 और 7 सितंबर को चला रहा है परीक्षा को स्पेशल ट्रेन
6 और 7 सितंबर को आगरा और मथुरा में यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षार्थियों की सुविधा को रेलवे ने परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों को विस्तारित भी किया गया है। आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि 6 व 7 सितंबर को आगरा कैंट-बांदा परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन 6 सितंबर को आगरा कैंट से शाम 7.15 बजे और 7 सितंबर को रात 8.30 बजे चलेगी। वहीं 5 से 7 सितंबर तक मथुरा जंक्शन-कानपुर सेंट्रल परीक्षा स्पेशल ट्रेन मथुरा जंक्शन से दोपहर 2 बजे और 6 और 7 सितंबर को मथुरा जंक्शन से शाम 7.45 बजे चलेगी।
कई ट्रेनों का किया गया है विस्तार
परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 6 और 7 सितंबर को इटावा-आगरा कैंट पैसेंजर को मथुरा जंक्शन तक एवं आगरा कैंट-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर को मथुरा जंक्शन स्टेशन से चलाने का निर्णय लिया है।