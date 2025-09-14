बच्चे की छठी टालने की बात पर भड़के ससुराल वाले, साली ने तवे से जीजा को पीट किया लहूलुहान

यूपी के हाथरस में एक शख्स को ससुरालियों की सलाह न मानना भारी पड़ गया। शख्स ने ससुरालियों से कहा कि बच्चे की छठी का कार्यक्रम नवरात्रों में करवाएं इस पर भड़के परिवार ने उसे पीट दिया। मार-पीट के बीच साली ने उसपर तवे से हमला बोल दिया।

यूपी के हाथरस में एक शख्स को ससुरालियों की सलाह न मानना भारी पड़ गया। शख्स ने ससुरालियों से कहा कि बच्चे की छठी का कार्यक्रम नवरात्रों में करवाएं इस पर भड़के परिवार ने उसे पीट दिया। मार-पीट के बीच साली ने उसपर तवे से हमला बोल दिया और उसे खून से लथपथ होने तक पीटती रही। बताया जा रहा है कि शहर के मोहल्ला रमनपुर में साली व ससुराल के अन्य लोगों ने युवक के साथ तवे से मारपीट की। जिससे वह लहूलुहान हो गया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव रमनपुर निवासी कपिल की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। उसी के जन्म पर साली व ससुराल के लोग, उसके घर पर आए हुए थे। आरोप है कि साली व ससुराल के लोगों ने बच्चे की छठी पूजन का कार्यक्रम करने को कपिल से कहा, लेकिन कपिल ने यह कहा कि अभी कनागत चल रहे हैं। नवरात्रों में कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसी बात को लेकर ससुराल के लोगों से कपिल का विवाद हो गया।