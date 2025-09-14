UP Hathras Sister in Law Beat Brother in Law with iron pan for asking to postpone child birth Celebration बच्चे की छठी टालने की बात पर भड़के ससुराल वाले, साली ने तवे से जीजा को पीट किया लहूलुहान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के हाथरस में एक शख्स को ससुरालियों की सलाह न मानना भारी पड़ गया। शख्स ने ससुरालियों से कहा कि बच्चे की छठी का कार्यक्रम नवरात्रों में करवाएं इस पर भड़के परिवार ने उसे पीट दिया। मार-पीट के बीच साली ने उसपर तवे से हमला बोल दिया।

Srishti Kunj संवाददाता, हाथरसSun, 14 Sep 2025 02:04 PM
यूपी के हाथरस में एक शख्स को ससुरालियों की सलाह न मानना भारी पड़ गया। शख्स ने ससुरालियों से कहा कि बच्चे की छठी का कार्यक्रम नवरात्रों में करवाएं इस पर भड़के परिवार ने उसे पीट दिया। मार-पीट के बीच साली ने उसपर तवे से हमला बोल दिया और उसे खून से लथपथ होने तक पीटती रही। बताया जा रहा है कि शहर के मोहल्ला रमनपुर में साली व ससुराल के अन्य लोगों ने युवक के साथ तवे से मारपीट की। जिससे वह लहूलुहान हो गया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव रमनपुर निवासी कपिल की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। उसी के जन्म पर साली व ससुराल के लोग, उसके घर पर आए हुए थे। आरोप है कि साली व ससुराल के लोगों ने बच्चे की छठी पूजन का कार्यक्रम करने को कपिल से कहा, लेकिन कपिल ने यह कहा कि अभी कनागत चल रहे हैं। नवरात्रों में कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसी बात को लेकर ससुराल के लोगों से कपिल का विवाद हो गया।

आरोप है कि साली ने तवे से कपिल के ऊपर हमला कर दिया। ससुराल के अन्य लोग भी मारपीट करने लगे। मारपीट में कपिल लहूलुहान हो गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलने के बाद कोतवाली हाथरस गेट पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने घायल से पूरे मामले की जानकारी ली। इलाज के लिए कपिल को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि घायल का इलाज जारी है। अभी मामले में तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

