घर की छत पर सफाई में मिले बोरे ने उड़ाए होश, अंदर निकला नवजात बच्ची का शव
यूपी के हाथरस में एक नवजात बच्ची का शव मिला। बताया जा रहा है कि सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला पतुआ में नवजात को बोरी में भरकर गांव के एक ग्रामीण की छत पर फेंक दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम के बहत्तर घंटे बाद शिशु का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार गांव नगला पतुआ में मदन पाठक के बच्चे सुबह जब सफाई करने अपने घर की छत पर गये तो छत पर एक बोरी मिली। बोरी खोलकर देखा गया तो उसमें मृत नवजात कन्या शिशु का शव था। शव देखकर वहां चीख पुकार मच गई। अचानक मची चीख पुकार सुनकर अन्य ग्रामीण एकत्र हो गये और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के आधार पर मौके पर प्रभारी अवधेश कुमार सिंह मयफोर्स के गांव नगला पतुआ पहुंचे। साथ ही डॉग स्क्वॉड एवं फॉरेंसिक टीम के जवान भी मौके पर पहुंच गये।
गांव के गोविंद शर्मा ने बताया कि नवजात शिशु को बोरी में बंद करके छत पर मृत देखा तो सभी स्तब्ध रह गए। प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को 72 घंटे तक फ्रीजर में रखा जाएगा, इसके साथ ही उसका डीएनए सुरक्षित रखा जाएगा। गांव में पूछताछ तथा जांच-पड़ताल की जा रही है। बच्ची के डीएनए के जरिए उसे जन्म देने वालों की जानकारी निकाली जाएगी। मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।