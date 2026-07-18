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सास ने सिर पर चुनरी लेने काे कहा तो लग गया बुरा, गुस्से में बहू-बेटे ने खाया जहर

By Srishti Kunj
संवाददाता, हाथरस
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हाथरस में सास ने सिर पर चुनरी लेने काे कहा तो बहू-बेटे ने जहर खा लिया। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। मायके पक्ष के लोग सूचना पाकर मौके पर पहुुंचे और गंभीर आरोप लगाने लगे।

सास ने सिर पर चुनरी लेने काे कहा तो लग गया बुरा, गुस्से में बहू-बेटे ने खाया जहर

यूपी के हाथरस में एक महिला को सास का टोकना इतना बुरा लगा की उसने जहर खा लिया। उसे देखकर उसके पति ने भी जहर खाया। बताया जा रहा है कि कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी विवाहिता ने सिर पर चुन्नी रखने को लेकर हुए विवाद में विषाक्त खा लिया। इसके बाद उसके पति ने भी विषाक्त खा लिया जिससे उसकी भी हालत बिगड़ गई। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी विवाहिता की गुरुवार की रात अपनी सास से कहासुनी हो गई। यह विवाद सिर पर चुनरी रखने को लेकर शुरू हुआ था। सास ने दुर्गेश से सिर पर चुनरी रखने को कहा था। इसी बात पर बाद विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने पर विवाहिता ने विषाक्त खा लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। पत्नी की यह हालत देखकर पति ने भी विषाक्त का सेवन कर लिया इससे उसकी भी तबीयत बिगड़ गई और वह भी बेहोश हो गया।

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दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने दोनों का उपचार किया। घटना की सूचना पर विवाहिता के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ससुरालियों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। विवाहिता का पति टाइल पत्थर लगाने का काम करता है। दोनों की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी। उनका एक बच्चा भी है। दोनों के बीच कई बार पहले भी झगड़ा हुआ है।

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मायके पक्ष का आरोप लगातार करते हैं परेशान

महिला के जहर का सेवन करने की जानकारी जैसे ही उसके परिजनों को मिली वे मौके पर पहुंच गए। यहां ससुराल पक्ष के लोगों से उनका विवाद हुआ और उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को लगातार परेशान किया जाता है। पर्दा करने को लेकर भी लगातार दबाव बनाया जाता है। ऐसे में उनकी बेटी और सास की कई बार कहासुनी हुई है।

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सास का पर्दा करने को कहना गुजरा नागवार

परिजनों के अनुसार बहू अपने कार्य में व्यस्त थी इस बीच उसे सिर पर पल्ला रखने को कहा तो बहू को यह नागवार गुजरा। परिजनों के अनुसार पहले भी इस मुद्दे को लेकर विवाद होता रहा है। इस बार विवाद फिर बढ़ गया। बहू ने परेशान होकर जहर खा लिया। उसके पति ने देखा तो आए-दिन हो रहे विवाद से परेशान होकर उसने भी जहर खा लिया। फिलहाल परिजन दोनाें का उपचार करा रहे हैं। मामले में आगे की जांच की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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