UP Hathras Girl Killed packed in sack thrown in well murder case registered against Aunt गांव से दूर कुएं के अंदर बोरे में मिला मासूम बच्ची का शव, ताई पर हत्या का शक
UP Hathras Girl Killed packed in sack thrown in well murder case registered against Aunt

गांव से दूर कुएं के अंदर बोरे में मिला मासूम बच्ची का शव, ताई पर हत्या का शक

एक बच्ची का शव कुएं में मिला। मामले में ताई पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ कहै। बच्ची सुबह दस बजे अपने चचेरे भाई के साथ खेल रही थी और दोपहर एक बजे शव बरामद हुआ है। लाश कुएं के अंदर बोरे में मिली। बच्ची की गला दबाकर हत्या की आंशका है।

Srishti Kunj संवाददाता, सिकंदराराऊ/हाथरस Thu, 4 Sep 2025 07:57 AM
यूपी में सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव मऊ में बुधवार की सुबह दस बजे से लापता छह साल की बच्ची का शव तीन घंटे बाद बोरे में बंद कुएं में पड़ा हुआ मिला। बच्ची के पिता ने अपनी ही भाभी पर हत्या का शक जताया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्वामी उर्फ श्री कृष्ण पुत्र थान सिंह निवासी गांव मऊ द्वारा सोमवार व मंगलवार की रात को जाहरवीर बाबा की जोत आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में काफी रिश्तेदार आए हुए थे। मंगलवार की सुबह रिश्तेदार गांव से चले गये।

श्रीकृष्ण की छह साल की बेटी अनन्या अपने ताऊ विजयपाल के बेटे कार्तिक के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद बच्ची अचानक से लापता हो गई। काफी देर तक बच्ची नहीं दिखी तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया। दोपहर के करीब एक बजे बच्ची की लाश गांव के पास कुएं में बोरे में बंद मिली। बच्ची के शव की सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर विजय सिंह पुलिस बल के साथ पहुंच गये और शव को बाहर निकवाया। मामला छह साल की बच्ची से जुड़ा होने के कारण एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा, एएसपी अशोक कुमार सिंह और सीओ सिकंदराराऊ पहुंच गये। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने पिता श्रीकृष्ण की तहरीर के आधार पर बच्ची की ताई सोमवती पत्नी विजय सिंह के खिलाफ हत्या का शक जाहिर करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

एसपी, चिरंजीवनाथ सिन्हा ने कहा कि बच्ची के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्ची के पिता ने अपनी भाभी पर हत्या का शक जाहिर किया है। पुलिस पूरी मामले की निप्पक्षता से विवेचना करेगी।

बीस साल से नहीं है दोनों परिवारों में बोलचाल

पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि श्रीकृष्ण् का अपने भाई विजयपाल सिंह करीब बीस साल से कोई आना-जाना नहीं है। आपस में कोई बोलचाल नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है पुलिस इसके बारे में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है।

