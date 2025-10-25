Hindustan Hindi News
रात में अनजान व्यक्ति मंदिर पर रख गया मिठाई, खाने से 15 बीमार और एक की मौत

संक्षेप: यूपी के हाथरस के सिकंदराराऊ में कासगंज रोड स्थित कोतवाली क्षेत्र के गांव माधुरी में गोवर्धन की रात्रि देवी मंदिर पर अज्ञात द्वारा रखे गये मिठाई के सात डिब्बों को सुबह ग्रामीणों ने प्रसाद समझकर आपस में बांटकर खा लिया। जिसके चलते लगभग 15 ग्रामीण बीमार हो गए वहीं एक महिला की मौत हो गई है।

Sat, 25 Oct 2025 12:06 PMSrishti Kunj संवाददाता, हाथरस
यूपी के हाथरस के सिकंदराराऊ में कासगंज रोड स्थित कोतवाली क्षेत्र के गांव माधुरी में गोवर्धन की रात्रि देवी मंदिर पर अज्ञात द्वारा रखे गये मिठाई के सात डिब्बों को सुबह ग्रामीणों ने प्रसाद समझकर आपस में बांटकर खा लिया। जिसके चलते लगभग 15 ग्रामीण बीमार हो गए वहीं एक महिला की मौत हो गई है। जिसको लेकर गांव में हड़कंप मच गया है और उपचार के लिए मिठाई खाने से बीमार हुए ग्रामीणों को सीएचसी पर उपचार के आगरा रेफर कर दिया गया है।

तथा अन्य का प्राइवेट चिकित्सकों के यहां पर उपचार चल रहा है। वही जिला अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर शुक्रवार को गांव पहुंची। और मिठाई को जांच के लिए अपने साथ लेकर आ गयी। जानकारी के अनुसार गांव माधुरी में एक देवी का मंदिर किनारे पर स्थित है। जंहा गोवर्धन की रात्रि अज्ञात द्वारा सात मिठाई के डिब्बा रखे गए थे।

सुबह ग्रामीणों ने देवी के मंदिर पर रखे मिठाई के डिब्बों को आपस में प्रसाद समझकर वितरण करके खा लिया। जिसके खाने के कुछ देर बाद लगभग 15 ग्रामीण महिला-पुरुषों की तबीयत खराब हो गई। जिनका प्राइवेट चिकित्सकों के यहा पर उपचार कराया गया लेकिन कोई हालत मे सुधार नही हुआ।

एक महिला मुन्नी देवी पत्नी सुनील कुमार की आगरा उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते मे मौत हो गयी। वहीं रमा देवी,बृजेश बाबा, श्रीदेवी, कनक, रजनीश तथा मुकेश का सीएचसी पर उपचार के बाद सभी को आगरा रेफर कर दिया है। वहीं अन्य लोगों का उपचार प्राइवेट चिकित्सकों के पर चल रहा है। मिठाई खाकर 15 ग्रामीणों की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही जिला से स्वास्थ्य विभाग की टीम शुक्रवार को गांव गयी थी।और ग्रामीणों की तबीयत देखने के बाद कुछ मिठाई को जांच के लिए अपने साथ लेकर आयी।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं।
