यूपी में बसपा नेता को जान से मारने की धमकी, पहले फोन फिर मैसेज करके डराया

Srishti Kunj संवाददाता, हाथरसSun, 28 Sep 2025 10:36 AM
बसपा नेता व आरपीएम डिग्री कालेज के डायरेक्टर डॉ अविन शर्मा को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला खुद को राजेश टौंटा गैंग का सदस्य बता रहा है। इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव कोरना निवासी डॉ अविन शर्मा विधान सभा सादाबाद के बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके है। डॉ अविन शर्मा का आरोप है कि 25 सितंबर 2025 की रात को करीब 11:19 बजे राघवेन्द्र चौधरी नाम के व्यक्ति ने अपने मोबाइल नम्बर से उन्हें फोन किया।

आरेाप है कि फोन करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। कहा कि वह राजेश टोंटा गैंग का आदमी है। जब फोन काट दिया तो आरोपी ने व्हट्सएप पर मैसेज किये। व्हाट्सएप पर किए गए मैसेज में भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस बात की शिकायत लेकर अविन शर्मा ने एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश पर आरोपी राघवेंद्र चौधरी निवासी नगला अलगर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुरसान थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

धमकी देने वाला है सभासद पति

बसपा नेता को धमकी देने वाला राघवेन्द्र चौधरी खुद बसपा से जुड़ा है। कई पदों पर रह चुका है। वर्तमान में उसकी पत्नी नगर पालिका की सभासद है। बसपा जिलाध्यक्ष राजकपूर ने इस प्रकरण के बाद राघवेन्द्र को बसपा से निष्काषित कर दिया है। उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस अधीक्षक, चिरंजीव नाथ सिंहा ने कहा कि बसपा नेता को फोन पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का एक मामला सामने आया है। जिसमें शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है।

