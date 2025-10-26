सांप के काटने से मरे बच्चे को उपलों और नीम की पत्तियों में दबाया, पुलिस ने चार दिन बाद निकाला

संक्षेप: एक बारह वर्षीय कक्षा चार के छात्र को सोते समय किसी जहरीले जंतु ने काट लिया था। सोमवार की सुबह परिजन बच्चे को चिकित्सक के पास ले गए। जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव लेकर गांव चले गए।

यूपी के हाथरस में हसायन क्षेत्र के गांव इटरनी में चार दिन पहले सर्पदंश से मृत बच्चे के शव को गुरुवार को देर शाम पुलिस ने गोबर के उपलों और पत्तियों के नीचे से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में एक बारह वर्षीय कक्षा चार के छात्र को सोते समय किसी जहरीले जंतु ने काट लिया था। सोमवार की सुबह परिजन बच्चे को चिकित्सक के पास ले गए। जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव लेकर गांव चले गए।

गांव में बच्चे की सर्प दंश से मौत की आशंका के चलते झाड़-फूंक कर जिंदा करने के लिए बायगीरों ने प्रयास शुरू कर दिए। इसके चलते बच्चे के शव को गांव में तीन दिन तक नीम की पत्तियों, गोबर के उपले में दबाए रखा। इस बीच बायगीर मृतक बच्चे के पैरों पर पेड़ की छोटी-छोटी पत्तियों वाली डाल मारकर जीवित करने का प्रयास करते रहे। बच्चे के शरीर पर तीन दिन तक सभी प्रयास किए जाने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई तो गुरुवार देर शाम पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध परिजनों और गांव वालों से जानकारी ली और बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया है इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मामला खासा चर्चा में बना हुआ है। परिजन भी अब तक कुछ उम्मीद बांधे हुए थे लेकिन अब उन्हें निराशा हाथ लगी है।

बायगीरों ने दिया था परिजनों को भरोसा परिजनों की मानें तो बायगीरों ने उन्हें भरोसा दिया था कि झाड़फूंक से बच्चा ना केवल जीवित हो जाएगा बल्कि आगे भी पूरी तरह स्वस्थ रहेगा। इस आश्वासन पर ही परिजन झाड़फूंक के लिए तैयार हुए थे। हालांकि अब उन्हें निराशा हाथ लगी है।