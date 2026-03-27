यूपी में 22 दिन का एलपीजी स्टॉक, तेल भी पर्याप्त, कंपनियों की अपील- अनावश्यक लाइन न लगाएं

यूपी में 22 दिन का एलपीजी स्टॉक है। पेट्रोल-डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक है, सात दिनों का बैकअप है। तेल कंपनियों के राज्य समन्वयक संजय भंडारी ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक लाइन न लगाएं।

UP News: यूपी में एलपीजी सिलेंडरों का अतिरिक्त 22 दिनों का स्टॉक आज भी मौजूद है। पेट्रोल-डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक है, सात दिनों का बैकअप है। तेल कंपनियों के राज्य समन्वयक संजय भंडारी ने शुक्रवार को लोगों से अपील की है कि पैनिक बाइंग यानी घबराहट में अनावश्यक लाइन न लगाएं।

गोमती नगर स्थित इंडियन ऑयल प्रदेश मुख्यालय में संजय भंडारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की किसी तरह की कमी नहीं है। कहा कि 25-26 मार्च के बीच पैनिक बाइंग से अचानक मांग बढ़ी, लेकिन सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। हर जगह डिलीवरी की जा रही है। राज्य समन्वयक संजय भंडारी ने मीडिया से कहा कि पैनिक बाइंग के बावजूद भी जितना स्टॉक सामान्य दिनों में रहता था, उतना स्टॉक आज भी तीनों कंपनियों के पास है।

संजय भंडारी ने बताया कि सिर्फ दो दिनों में पैनिक का माहौल बना, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी सप्लाई बाधित नहीं हुई। 26 मार्च को खासतौर पर लखनऊ समेत कई जिलों में डिमांड बढ़ी, जिसके मुताबिक टैंकर भेजकर सभी जरूरतों को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में 7 दिन का बैकअप स्टॉक हमेशा बना रहता है और मौजूदा समय में भी पर्याप्त रिजर्व मौजूद है।ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए हर रिटेल आउटलेट की निगरानी की जा रही है। जहां सामान्य से पांच गुना तक बिक्री बढ़ती है, वहां तुरंत सप्लाई बढ़ाने का मैकेनिज्म लागू किया जाता है। इंडियन ऑयल के साथ-साथ भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों कंपनियां मिलकर लगातार सप्लाई बनाए हुए हैं।

जल्द सामान्य होंगे हालात राज्य समन्वयक ने कहा कि हालात सामान्य होना शुरू हो चुके हैं। लखनऊ, सीतापुर, बहराइच और गोंडा में एक-दो दिनों के भीतर डिमांड ज्यादा रही। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती और अयोध्या में पहले बढ़ी मांग अब सामान्य हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि बाकी जिलों में भी जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी।

घबराहट में पेट्रोल-डीजल की खरीद दोगुनी तक हुई आंकड़ों के मुताबिक 26 मार्च 2025 के मुकाबले 26 मार्च 2026 को पेट्रोल की सप्लाई लगभग दोगुनी हो गई। पिछले साल 15 हजार किलोलीटर पेट्रोल की सप्लाई थी, जो इस बार बढ़कर 29 हजार किलोलीटर यानी करीब 2 करोड़ 90 लाख लीटर पहुंच गई। डीजल में भी यही ट्रेंड दिखा। 2025 में 28 हजार किलोलीटर डीजल की सप्लाई थी, जो 2026 में बढ़कर 51 हजार किलोलीटर यानी करीब 5 करोड़ 1 लाख लीटर हो गई।

ऑयल कंपनियों की मीटिंग, पेमेंट मुद्दा होगा साफ भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ मीटिंग बुलाई गई है। भंडारी ने कहा कि पेमेंट से जुड़ा जो मुद्दा सामने आया है, वह कंपनियों का आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन बातचीत के जरिए इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा।

स्टॉक पर्याप्त, कहीं कोई संकट नहीं प्रदेश में करीब 4.85 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के पास औसतन डेढ़ दिन और बॉटलिंग प्लांट पर करीब 4 दिन का स्टॉक मौजूद है। पेट्रोल पंपों पर भी 4-5 दिन का स्टॉक रहता है, जबकि कुल मिलाकर 15-18 दिन का रिजर्व उपलब्ध है। केंद्र सरकार के अनुसार देश में करीब 60 दिन का क्रूड ऑयल स्टॉक भी मौजूद है, जो सामान्य से ज्यादा है।