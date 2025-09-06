UP hardoi Woman Beaten tod aeth in her house after dispute between children बच्चों के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को जमकर पीटा, हत्या कर फरार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP hardoi Woman Beaten tod aeth in her house after dispute between children

बच्चों के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को जमकर पीटा, हत्या कर फरार

यूपी में हरदोई के सथरा गांव में बच्चों के मामूली विवाद में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। तहरीर के आधार पर हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने नामजद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

Srishti Kunj संवाददाता, हरदोईSat, 6 Sep 2025 11:42 AM
आठ वर्षीय छोटा बेटा रईस गांव में साथ रहता है। गुरुवार सुबह रईस का झगड़ा पड़ोस के बच्चों से हो गया। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर बच्चों को शांत करा दिया। रज्जाक ने बताया कि दोपहर के बाद गांव के मुजफ्फर ऊर्फ गबदू, शेर अली, नसीम और नन्ही लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए और आलिया को जमकर पीटा। चीख-पुकार मचने पर ग्रामीणों को आता देख हमलाकर भाग निकले।

आनन-फानन परिजन आलिया को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। देर रात उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सभी अपने घरों से फरार हैं। संभावित ठिकानों पर पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।

महिला की हत्या में तीन नामजद धरे

मामले में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए दरोगा रजत त्रिपाठी, भूपेन्द्र सिंह, कांस्टेबल रतन सिंह, धर्मेश यादव और राहुल कुमार की संयुक्त टीम गठित की गई।

टीम ने घटना में शामिल आरोपियों मुशब्बर ऊर्फ गबदू, शेरअली और नसीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अन्य पहलुओं की भी जांच हो रही है। मृतका के पति पर की तहरीर पर मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं, वारदात के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। क्षेत्र में भी दहशत का माहौल है। किसी को नहीं पता था कि बच्चों के विवाद में बात इतनी बढ़ जाएगी।

