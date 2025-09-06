बच्चों के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को जमकर पीटा, हत्या कर फरार

यूपी में हरदोई के सथरा गांव में बच्चों के मामूली विवाद में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। तहरीर के आधार पर हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने नामजद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी में हरदोई के सथरा गांव में बच्चों के मामूली विवाद में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। तहरीर के आधार पर हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने नामजद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सथरा गांव निवासी 40 वर्षीय रहिमनी ऊर्फ आलिया का पति रज्जाक किसानी करता है। महिला के चार बच्चे हैं, जिसमें तीन लड़के और एक विवाहित लड़की है। दो बच्चे आलम और अनीस लुधियाना में मजदूरी करते हैं।

आठ वर्षीय छोटा बेटा रईस गांव में साथ रहता है। गुरुवार सुबह रईस का झगड़ा पड़ोस के बच्चों से हो गया। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर बच्चों को शांत करा दिया। रज्जाक ने बताया कि दोपहर के बाद गांव के मुजफ्फर ऊर्फ गबदू, शेर अली, नसीम और नन्ही लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए और आलिया को जमकर पीटा। चीख-पुकार मचने पर ग्रामीणों को आता देख हमलाकर भाग निकले।

आनन-फानन परिजन आलिया को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। देर रात उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सभी अपने घरों से फरार हैं। संभावित ठिकानों पर पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।

महिला की हत्या में तीन नामजद धरे मामले में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए दरोगा रजत त्रिपाठी, भूपेन्द्र सिंह, कांस्टेबल रतन सिंह, धर्मेश यादव और राहुल कुमार की संयुक्त टीम गठित की गई।