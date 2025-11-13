नाराज होकर टीचर ने छात्र से करवाई 200 बार उठक-बैठक, बच्चे की हालत बिगड़ी

संक्षेप: यूपी के हरदोई में एक टीचर ने छात्र से दो सौ दंड बैठक लगवाई। इसके बाद छात्र की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि किसी बात से नाराज होकर शिक्षिका ने एक छात्र को सजा दी। सजा में टीचर ने छात्र से 200 उठक-बैठक करवा दी।

यूपी के हरदोई में एक टीचर ने छात्र से दो सौ दंड बैठक लगवाई। इसके बाद छात्र की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि किसी बात से नाराज होकर शिक्षिका ने एक छात्र को सजा दी। सजा में टीचर ने छात्र से 200 उठक-बैठक करवा दी। इसके बाद बच्चा स्कूल खत्म करके घर पहुंचा तो उसकी तबियत खराब होने लगी। स्कूल से घर पहुंचने के बाद छात्र की हालत बिगड़ गई। परिजन बच्चे को लेकर इलाज के लिए अस्पताल भागे। बच्चे की तबियत ज्यादा खराब होने के बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं, मामला संज्ञान में आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षिका को निकाल दिया।

मामले में जानकारी देते हुए मोहल्ला सुंबाबाग निवासी विकास तिवारी ने बताया कि उनका बेटा शहर के एक स्कूल में कक्षा सात में पढ़ता है। शनिवार को स्कूल की शिक्षिका ने किसी बात पर नाराज होकर बेटे को 200 उठक-बैठक करवा दी। घर पहुंचने पर उसकी तबीयत बिगड़ी तो बच्चे ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया।