Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP hardoi teacher Punished Student Asked to do 200 Sit ups Child Health deteriorates
नाराज होकर टीचर ने छात्र से करवाई 200 बार उठक-बैठक, बच्चे की हालत बिगड़ी

नाराज होकर टीचर ने छात्र से करवाई 200 बार उठक-बैठक, बच्चे की हालत बिगड़ी

संक्षेप: यूपी के हरदोई में एक टीचर ने छात्र से दो सौ दंड बैठक लगवाई। इसके बाद छात्र की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि किसी बात से नाराज होकर शिक्षिका ने एक छात्र को सजा दी। सजा में टीचर ने छात्र से 200 उठक-बैठक करवा दी।

Thu, 13 Nov 2025 12:37 PMSrishti Kunj संवाददाता, हरदोई
share Share
Follow Us on

यूपी के हरदोई में एक टीचर ने छात्र से दो सौ दंड बैठक लगवाई। इसके बाद छात्र की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि किसी बात से नाराज होकर शिक्षिका ने एक छात्र को सजा दी। सजा में टीचर ने छात्र से 200 उठक-बैठक करवा दी। इसके बाद बच्चा स्कूल खत्म करके घर पहुंचा तो उसकी तबियत खराब होने लगी। स्कूल से घर पहुंचने के बाद छात्र की हालत बिगड़ गई। परिजन बच्चे को लेकर इलाज के लिए अस्पताल भागे। बच्चे की तबियत ज्यादा खराब होने के बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं, मामला संज्ञान में आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षिका को निकाल दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में जानकारी देते हुए मोहल्ला सुंबाबाग निवासी विकास तिवारी ने बताया कि उनका बेटा शहर के एक स्कूल में कक्षा सात में पढ़ता है। शनिवार को स्कूल की शिक्षिका ने किसी बात पर नाराज होकर बेटे को 200 उठक-बैठक करवा दी। घर पहुंचने पर उसकी तबीयत बिगड़ी तो बच्चे ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

ये भी पढ़ें:धर्मांतरण गैंग वाले छांगुर पर कार्रवाई से खफा थे आतंक के आका? जुड़ रहीं कड़ियां

विकास ने बताया कि अमानवीय सजा से मेरे बेटे की हालत बिगड़ी है। साथ ही बच्चे के परिजनों ने मांग की है कि स्कूल प्रबंधन बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाए। इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल प्रशांत निगम ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही संबंधित शिक्षिका को हटा दिया गया है। मैनेजमेंट कमेटी छात्र के इलाज की जिम्मेदारी ले रही है। कोतवाल विद्यासागर पाल का कहना है कि मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Hardoi News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |