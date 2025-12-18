घर में काम करने वाले को लड़वाया चुनाव, मौत के बाद प्रधान रिखीराम को अतीक ने दी मुखाग्नि
यूपी के हरदोई में गांव विक्टोरियागंज में मृतक रिखीराम दलित को मुखाग्नि देकर मोहम्मद अतीक ने अंतिम संस्कार किया। इससे पहले अतीक ने अपने घर में काम करने वाले रिखीराम को चुनाव लड़वाया। चुनाव जीतकर रिखीराम प्रधान भी बने थे।
यूपी के हरदोई में गांव विक्टोरियागंज, मृतक का नाम रिखीराम दलित और मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया मोहम्मद अतीक ने। गंगा किनारे मेहंदी घाट पर यह नजारा देख लोग सौहार्द और संबंधों की मिठास की चर्चा करते रहे। बघौली थानाक्षेत्र की विक्टोरियागंज ग्राम पंचायत के प्रधान रिखीराम वर्मा का अंतिम संस्कार पूर्व प्रधान मोहम्मद अतीक उर्फ छोटे साहब ने किया। रिखीराम का लंबी बीमारी के कारण जिला अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था।
गांव के लोगों के मुताबिक 55 वर्षीय रिखी राम वर्मा पांच भाई थे। चार भाई पहले ही इस संसार से विदा हो चुके हैं। भाइयों के परिवार में बस एक भतीजा है। इसके अलावा उनकी दो बहनें हैं। रिखीराम शादीशुदा थे। पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी है। उनकी एक बेटी है, जिसकी शादी हो चुकी है। गांव के लोग बताते हैं कि रिखीराम बीते करीब 40 सालों से मो. अतीक के घर रहते थे। उनके घरेलू काम करते थे।
आरक्षित सीट पर बीते चुनाव में मो. अतीक ने घर में काम करने वाले रिखीराम को चुनाव लड़ाया। इसमें रिखीराम जीते और प्रधान बन गए। उनके प्रतिनिधि के तौर पर कामकाज मोहम्मद अतीक देखते रहे। मंगलवार की रात रिखीराम की मौत हो गई। बेटी, भतीजे अतीक के घर पहुंचे। मो. अतीक ने बताया कि रिखीरााम से उनके घरेलू रिश्ते रहे थे, लिहाजा उनका अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई तो परिजनों ने सहमति दे दी। शव यात्रा गंगा घाट किनारे मेहंदीघाट पर पहुंची। वहां अंतिम संस्कार हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार किया। मुखाग्नि भी मैंने ही दी।