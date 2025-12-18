Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Hardoi Muslim Man Atiq performed Last rites of Hindu Man rikhiram Dalit on Ganga banks
घर में काम करने वाले को लड़वाया चुनाव, मौत के बाद प्रधान रिखीराम को अतीक ने दी मुखाग्नि

घर में काम करने वाले को लड़वाया चुनाव, मौत के बाद प्रधान रिखीराम को अतीक ने दी मुखाग्नि

संक्षेप:

यूपी के हरदोई में गांव विक्टोरियागंज में मृतक रिखीराम दलित को मुखाग्नि देकर मोहम्मद अतीक ने अंतिम संस्कार किया। इससे पहले अतीक ने अपने घर में काम करने वाले रिखीराम को चुनाव लड़वाया। चुनाव जीतकर रिखीराम प्रधान भी बने थे।

Dec 18, 2025 01:19 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, हरदोई
share Share
Follow Us on

यूपी के हरदोई में गांव विक्टोरियागंज, मृतक का नाम रिखीराम दलित और मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया मोहम्मद अतीक ने। गंगा किनारे मेहंदी घाट पर यह नजारा देख लोग सौहार्द और संबंधों की मिठास की चर्चा करते रहे। बघौली थानाक्षेत्र की विक्टोरियागंज ग्राम पंचायत के प्रधान रिखीराम वर्मा का अंतिम संस्कार पूर्व प्रधान मोहम्मद अतीक उर्फ छोटे साहब ने किया। रिखीराम का लंबी बीमारी के कारण जिला अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गांव के लोगों के मुताबिक 55 वर्षीय रिखी राम वर्मा पांच भाई थे। चार भाई पहले ही इस संसार से विदा हो चुके हैं। भाइयों के परिवार में बस एक भतीजा है। इसके अलावा उनकी दो बहनें हैं। रिखीराम शादीशुदा थे। पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी है। उनकी एक बेटी है, जिसकी शादी हो चुकी है। गांव के लोग बताते हैं कि रिखीराम बीते करीब 40 सालों से मो. अतीक के घर रहते थे। उनके घरेलू काम करते थे।

ये भी पढ़ें:सांसद चंद्रशेखर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, इस मामले में दायर याचिका हुई खारिज

आरक्षित सीट पर बीते चुनाव में मो. अतीक ने घर में काम करने वाले रिखीराम को चुनाव लड़ाया। इसमें रिखीराम जीते और प्रधान बन गए। उनके प्रतिनिधि के तौर पर कामकाज मोहम्मद अतीक देखते रहे। मंगलवार की रात रिखीराम की मौत हो गई। बेटी, भतीजे अतीक के घर पहुंचे। मो. अतीक ने बताया कि रिखीरााम से उनके घरेलू रिश्ते रहे थे, लिहाजा उनका अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई तो परिजनों ने सहमति दे दी। शव यात्रा गंगा घाट किनारे मेहंदीघाट पर पहुंची। वहां अंतिम संस्कार हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार किया। मुखाग्नि भी मैंने ही दी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Hardoi News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |