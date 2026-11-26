मां को पीट रहे पिता को बेटे ने उतारा मौत के घाट, धारदार हथियार से किए कई वार
मां को पीट रहे पिता को बेटे ने मौत के घाट उतार दिया। बेटे ने धारदार हथियार से कई वार किए। इसके बाद बेटा फरार हो गया। जिस मां को बचा रहा था अब उसी मां ने अपने बेटे के खिलाफ हत्या के मामले में पुलिस में तहरीर दी है।
हरदोई, संवाददाता। हरदोई में मंगलवार देर रात मां को पिटता देख बेटा आपा खो बैठा और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं।
सीओ सिटी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि कोतवाली शहर क्षेत्र के राधानगर निवासी रामेंद्र सिंह (53) परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। उनका बेटा सत्यम सिंह बच्चों को डांस सिखाता है। परिजनों के मुताबिक मंगलवार रात रामेंद्र नशे में धुत होकर घर पहुंचे। इस दौरान उनका पत्नी अंजू से झगड़ा होने लगा। रामेंद्र ने अंजू की पिटाई कर दी। यह देख 28 वर्षीय बेटा सत्यम बीच-बचाव करने पहुंच गया। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच कहासुनी होने लगी।
विवाद बढ़ने पर दोनों में मारपीट हो गई। अचानक सत्यम ने धारदार हथियार से पिता पर हमला कर दिया। हमले में रामेंद्र खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े और वहीं पर दम तोड़ दिया। चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंजू की तहरीर पर पुलिस ने सत्यम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सीओ ने बताया कि विवाद के दौरान बेटे ने धारदार हथियार से पिता पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई।
जिसे चलना सिखाया, उसी ने पिता की रोकीं सांसें
जिस बेटे को पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसके भविष्य के सपने संजोए और जिसे परिवार का सहारा समझा, उसी बेटे के हाथों उनकी जिंदगी खत्म हो गई। राधानगर की घटना ने रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है। घर में मां को पिटता देख बेटा पिता को रोकने पहुंचा था, लेकिन गुस्से और विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि पिता-पुत्र का रिश्ता खून से सन गया।
कुछ देर पहले तक जिस घर में परिवार के लोग साथ रह रहे थे, वहां चीख-पुकार और मातम छा गया। पिता की मौत के बाद बेटा फरार है। वारदात के बाद परिवार पर दोहरा दुख टूट पड़ा है। एक तरफ घर का मुखिया दुनिया छोड़ गया तो दूसरी तरफ इकलौते बेटे पर पिता की हत्या का आरोप है। परिवार के लिए यह घटना ऐसा जख्म छोड़ गई है, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। परिजनों ने बताया कि सत्यम सिंह परिवार का एकलौता बेटा था। रामेंद्र सिंह के कोई बेटी नहीं है।
रामेन्द्र सिंह परिवार में इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। मंडी में पल्लेदारी कर वह परिवार का भरण-पोषण करते थे। वहीं चर्चा है कि रामेन्द्र और उनकी पत्नी अंजू के बीच पिछले दो दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। शराब पीने के बाद उसके द्वारा अक्सर पत्नी से मारपीट की बात भी सामने आई है। मंगलवार रात भी इसी बात को लेकर घर में झगड़ा शुरू हुआ।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें