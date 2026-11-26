मां को पीट रहे पिता को बेटे ने मौत के घाट उतार दिया। बेटे ने धारदार हथियार से कई वार किए। इसके बाद बेटा फरार हो गया। जिस मां को बचा रहा था अब उसी मां ने अपने बेटे के खिलाफ हत्या के मामले में पुलिस में तहरीर दी है।

हरदोई, संवाददाता। हरदोई में मंगलवार देर रात मां को पिटता देख बेटा आपा खो बैठा और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं।

सीओ सिटी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि कोतवाली शहर क्षेत्र के राधानगर निवासी रामेंद्र सिंह (53) परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। उनका बेटा सत्यम सिंह बच्चों को डांस सिखाता है। परिजनों के मुताबिक मंगलवार रात रामेंद्र नशे में धुत होकर घर पहुंचे। इस दौरान उनका पत्नी अंजू से झगड़ा होने लगा। रामेंद्र ने अंजू की पिटाई कर दी। यह देख 28 वर्षीय बेटा सत्यम बीच-बचाव करने पहुंच गया। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच कहासुनी होने लगी।

विवाद बढ़ने पर दोनों में मारपीट हो गई। अचानक सत्यम ने धारदार हथियार से पिता पर हमला कर दिया। हमले में रामेंद्र खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े और वहीं पर दम तोड़ दिया। चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंजू की तहरीर पर पुलिस ने सत्यम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सीओ ने बताया कि विवाद के दौरान बेटे ने धारदार हथियार से पिता पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई।

जिसे चलना सिखाया, उसी ने पिता की रोकीं सांसें जिस बेटे को पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसके भविष्य के सपने संजोए और जिसे परिवार का सहारा समझा, उसी बेटे के हाथों उनकी जिंदगी खत्म हो गई। राधानगर की घटना ने रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है। घर में मां को पिटता देख बेटा पिता को रोकने पहुंचा था, लेकिन गुस्से और विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि पिता-पुत्र का रिश्ता खून से सन गया।

कुछ देर पहले तक जिस घर में परिवार के लोग साथ रह रहे थे, वहां चीख-पुकार और मातम छा गया। पिता की मौत के बाद बेटा फरार है। वारदात के बाद परिवार पर दोहरा दुख टूट पड़ा है। एक तरफ घर का मुखिया दुनिया छोड़ गया तो दूसरी तरफ इकलौते बेटे पर पिता की हत्या का आरोप है। परिवार के लिए यह घटना ऐसा जख्म छोड़ गई है, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। परिजनों ने बताया कि सत्यम सिंह परिवार का एकलौता बेटा था। रामेंद्र सिंह के कोई बेटी नहीं है।