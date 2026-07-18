सिलबट्टे से सिर कूंचकर पति ने की पत्नी की हत्या, मरा देखकर फूले हाथ-पांव तो किया ये काम
हरदोई में एक पति ने सिलबट्टे से पत्नी को मार डाला। इसके बाद वहां से फरार हो गया। पति और पत्नी के बीच रोज झगड़े होते थे। पहले भी कई बार पति अपनी पत्नी संग मारपीट कर चुका था। इस बार भी उसने हमला किया जिसमें पत्नी की मौत हो गई।
यूपी के हरदोई में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी को मरा देखकर उसके हाथ-पांव फूल गए तो वो वहां से भाग निकला। आस-पास के लोगों को महिला की हत्या की जानकारी हुई तो किसी ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रह ाहै कि कासिमपुर क्षेत्र के गौरी दायमपुर गांव में शुक्रवार शाम घरेलू विवाद में पति ने सिलबट्टे से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी को मरा देख पति भाग निकला। सूचना पर मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मामले में पुलिस के अनुसार, गौरी दायमपुर निवासी कुंज बिहारी का शुक्रवार शाम करीब सात बजे अपनी 35 वर्षीय पत्नी मोनी से किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर कुंज बिहारी ने सिलबट्टे से मोनी के सिर पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपित घर से फरार हो गया। इसके बाद आस-पास रहने वालों को किसी तरह इस घटना की जानकारी मिली। लोगों ने तुरंत पुलिस को हत्या की घटना की जानकारी दी। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि कुंज बिहारी शराब पीने का आदी है।
पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी कि कुंज बिहारी आए दिन शराब पीता और झगड़ा करके अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। दोनों का एक बच्चा भी है। रोज-रोज के झगड़ों से आजिज परिजन बच्चे को अपने साथ लेकर दिल्ली चल गए। घर में पति-पत्नी अकेले रह रहे थे। दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। इस बार भी झगड़ा हुआ और कुंज बिहारी ने मोनी की हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस टीम ने मौके से साक्ष्य बरामद कर लिए हैं। मोनी के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई है। पोस्टमार्ट के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस का कहना है कि संभावना है कि झगड़े के दौरान कुंज बिहारी ने इस बार भी मोनी के साथ मारपीट की हो। इसी बीच उसने गुस्से में मोनी पर हमला किया। हमले में मोनी के सिर पर कई बार उसने सिलबट्टे से वार किए। मोनी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। उसकी दबिश के लिए पुलिस टीम लगा रही है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी को पकड़कर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें