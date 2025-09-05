हॉरर किलिंग: दूसरी जाति के लड़के से लव मैरिज करने पर बहन को मारी गोली, हत्या में मां ने दिया साथ

यूपी में हरदोई के पाली में युवती ने दूसरी जाति के युवक से शादी की तो मां और भाई खफा हो गए। मौका मिलते ही उसे मार डाला। हॉरर किलिंग के इस मामले में पुलिस ने तमंचे से गोली मार कर बहन की हत्या करने वाले भाई और उसकी मां को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

यूपी में हरदोई के पाली में युवती ने दूसरी जाति के युवक से शादी की तो मां और भाई खफा हो गए। मौका मिलते ही उसे मार डाला। हॉरर किलिंग के इस मामले में पुलिस ने तमंचे से गोली मार कर बहन की हत्या करने वाले भाई और उसकी मां को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पाली थाने के एसओ सोमपाल गंगवार ने बताया कि 31 अगस्त को थानाक्षेत्र के गांव अलियापुर निवासी सर्वेन्द्र मिश्रा की बेटी मानवी की मौत तमंचा से गोली लगने से हुई थी।

पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से तमंचा भी बरामद किया था। बुधवार को बरेली के वैरियर नम्बर दो निवासी अभिनव कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया था कि उसकी पत्नी मानवी की हत्या उसके भाई आशुतोष उर्फ वीरू और एक आरोपी ने गोली मारकर की है। आशुतोष को गिरफ्तार कर पूछताछ पर उसने बताया कि बहन मानवी ने परिजनों की इच्छा के खिलाफ जाकर युवक से शादी की थी। इस बात से सभी परिजन उससे नाराज रहते थे।