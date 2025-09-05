UP Hardoi Horror Killing inter caste love marriage brother shot sister dead mother helped हॉरर किलिंग: दूसरी जाति के लड़के से लव मैरिज करने पर बहन को मारी गोली, हत्या में मां ने दिया साथ, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Hardoi Horror Killing inter caste love marriage brother shot sister dead mother helped

हॉरर किलिंग: दूसरी जाति के लड़के से लव मैरिज करने पर बहन को मारी गोली, हत्या में मां ने दिया साथ

यूपी में हरदोई के पाली में युवती ने दूसरी जाति के युवक से शादी की तो मां और भाई खफा हो गए। मौका मिलते ही उसे मार डाला। हॉरर किलिंग के इस मामले में पुलिस ने तमंचे से गोली मार कर बहन की हत्या करने वाले भाई और उसकी मां को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Srishti Kunj संवाददाता, हरदोईFri, 5 Sep 2025 06:07 AM
share Share
Follow Us on
हॉरर किलिंग: दूसरी जाति के लड़के से लव मैरिज करने पर बहन को मारी गोली, हत्या में मां ने दिया साथ

यूपी में हरदोई के पाली में युवती ने दूसरी जाति के युवक से शादी की तो मां और भाई खफा हो गए। मौका मिलते ही उसे मार डाला। हॉरर किलिंग के इस मामले में पुलिस ने तमंचे से गोली मार कर बहन की हत्या करने वाले भाई और उसकी मां को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पाली थाने के एसओ सोमपाल गंगवार ने बताया कि 31 अगस्त को थानाक्षेत्र के गांव अलियापुर निवासी सर्वेन्द्र मिश्रा की बेटी मानवी की मौत तमंचा से गोली लगने से हुई थी।

पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से तमंचा भी बरामद किया था। बुधवार को बरेली के वैरियर नम्बर दो निवासी अभिनव कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया था कि उसकी पत्नी मानवी की हत्या उसके भाई आशुतोष उर्फ वीरू और एक आरोपी ने गोली मारकर की है। आशुतोष को गिरफ्तार कर पूछताछ पर उसने बताया कि बहन मानवी ने परिजनों की इच्छा के खिलाफ जाकर युवक से शादी की थी। इस बात से सभी परिजन उससे नाराज रहते थे।

ये भी पढ़ें:योगी का ऐलान: हर जिले में 100 एकड़ के रोजगार जोन बनेंगे, नई पुलिस भर्ती भी जल्द

31 अगस्त को भाई आशुतोष और बहन मानवी में कहासुनी हुई। इसके बाद उसने अपनी मां छोटी बिटिया के सहयोग से तमंचे से गोली मारकर मानवी की हत्या कर दी। एसओ ने बताया कि बुधवार देर रात दो बजे के आसपास आशुतोष को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, बेटी की हत्या में नामजद उसकी मां को गुरुवार दोपहर गिरफ्तार किया गया। मामले में जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Hardoi News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |