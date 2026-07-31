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डबल मर्डर! दो दोस्तों की हत्या कर सड़क किनारे फेंके शव, धारदार हथियार से कई वार

By Srishti Kunj
संवाददाता, हरदोई
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हरदोई में दो दोस्तों की हत्या कर सड़क किनारे शव फेंक दिए गए। निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास दोस्तों के शव मिलने के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। संडीला सीएचसी पर परिजनों ने हंगामा करते हुए जाम लगाने का प्रयास किया।

Hardoi Double Murder
हरदोई में दो दोस्तों की हत्या करके शवों को सड़क किनारे फेंक दिया गया। पुलिस जांच में जुटी।

यूपी के हरदोई में संडीला क्षेत्र में तकिया गांव के पास डबल मर्डर से गुरुवार सुबह सनसनी फैल गई। जानकारी पाते ही आईजी और एसपी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस दोनों दोस्तों की हत्याकर शव फेंकने की बात कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों पर धारदार हथियार से हमला करने और सिर में गोली मारने की पुष्टि हुई है। आक्रोशित परिजनों ने सीएचसी में हंगामा किया और जाम लगाने की भी कोशिश की। मामले की जांच की लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं।

कछौना थाना क्षेत्र के रैंसो गांव निवासी 26 वर्षीय अरुण आटामऊ स्थित जल जीवन मिशन के स्टोर में पिकअप चालक था। वहीं फैजुल्लागंज लखनऊ निवासी 26 वर्षीय अभिषेक (मूल निवासी गांव गौहानी थाना कछौना) हेल्पर था। बुधवार शाम दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन की। गुरुवार सुबह तकिया गांव के पास निर्माणाधीन पानी की टंकी से 500 मीटर दूर सड़क किनारे दोनों के शव पड़े मिले।

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संडीला सीएचसी पर परिजनों का हंगामा ,जाम लगाने का प्रयास

कोतवाली क्षेत्र के आटामऊ स्थित पानी की टंकी पर कार्यरत पिकअप चालक अरुण और हेल्पर अभिषेक की हत्या के बाद गुरुवार को संडीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने कुछ देर के लिए सड़क जाम लगाने का भी प्रयास किया। परिजनों का आरोप था कि सुबह से दोनों के शव पिकअप वाहन पर रखे रहे, लेकिन समय पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। उन्होंने मौके पर आईजी और पुलिस अधीक्षक को बुलाने की मांग करते हुए कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया।

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इसी बीच पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हरदोई भेजने की तैयारी शुरू कर दी। शवों को लेकर वाहन रवाना होने पर परिजन और आक्रोशित हो गए तथा विरोध जताने लगे। हंगामे की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने परिजनों को पोस्टमार्टम और जांच प्रक्रिया की जानकारी देकर समझाया, जिसके बाद मामला शांत हो गया।

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बाए गाल में लगी गोली

अरुण के बाए गाल में गोली मारी गई जो की दाहिने की तरफ से पार करते हुए निकल गई है। शरीर पर धारदार हथियार से सात चोटों की पुष्टि की गई है। वहीं मृतक अभिषेक के धारदार हथियार से सात चोटें सिर पर की गई हैं। जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि की गई है। एक्स-रे भी कराया गया है।

प्रेम-प्रसंग की बात

पुलिस मुताबिक, दोहरे हत्याकांड की प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। फिलहाल सभी पहलुओं को देखा रहा रहा है।

सभी पहलुओं पर जांच करने के दिए निर्देश

दोस्तों के शव मिलने के मामले की जांच तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों के साथ मौके का बारीकी से निरीक्षण कर जांच की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान आईजी ने पुलिस अधिकारियों को घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतकों के चेहरे पर वार किए जाने से मौत होने की आशंका प्रतीत हो रही है। घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिनका वैज्ञानिक परीक्षण कराया जा रहा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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