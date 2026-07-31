डबल मर्डर! दो दोस्तों की हत्या कर सड़क किनारे फेंके शव, धारदार हथियार से कई वार

हरदोई में दो दोस्तों की हत्या कर सड़क किनारे शव फेंक दिए गए। निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास दोस्तों के शव मिलने के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। संडीला सीएचसी पर परिजनों ने हंगामा करते हुए जाम लगाने का प्रयास किया।

यूपी के हरदोई में संडीला क्षेत्र में तकिया गांव के पास डबल मर्डर से गुरुवार सुबह सनसनी फैल गई। जानकारी पाते ही आईजी और एसपी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस दोनों दोस्तों की हत्याकर शव फेंकने की बात कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों पर धारदार हथियार से हमला करने और सिर में गोली मारने की पुष्टि हुई है। आक्रोशित परिजनों ने सीएचसी में हंगामा किया और जाम लगाने की भी कोशिश की। मामले की जांच की लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं।

कछौना थाना क्षेत्र के रैंसो गांव निवासी 26 वर्षीय अरुण आटामऊ स्थित जल जीवन मिशन के स्टोर में पिकअप चालक था। वहीं फैजुल्लागंज लखनऊ निवासी 26 वर्षीय अभिषेक (मूल निवासी गांव गौहानी थाना कछौना) हेल्पर था। बुधवार शाम दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन की। गुरुवार सुबह तकिया गांव के पास निर्माणाधीन पानी की टंकी से 500 मीटर दूर सड़क किनारे दोनों के शव पड़े मिले।

संडीला सीएचसी पर परिजनों का हंगामा ,जाम लगाने का प्रयास कोतवाली क्षेत्र के आटामऊ स्थित पानी की टंकी पर कार्यरत पिकअप चालक अरुण और हेल्पर अभिषेक की हत्या के बाद गुरुवार को संडीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने कुछ देर के लिए सड़क जाम लगाने का भी प्रयास किया। परिजनों का आरोप था कि सुबह से दोनों के शव पिकअप वाहन पर रखे रहे, लेकिन समय पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। उन्होंने मौके पर आईजी और पुलिस अधीक्षक को बुलाने की मांग करते हुए कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया।

इसी बीच पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हरदोई भेजने की तैयारी शुरू कर दी। शवों को लेकर वाहन रवाना होने पर परिजन और आक्रोशित हो गए तथा विरोध जताने लगे। हंगामे की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने परिजनों को पोस्टमार्टम और जांच प्रक्रिया की जानकारी देकर समझाया, जिसके बाद मामला शांत हो गया।

बाए गाल में लगी गोली अरुण के बाए गाल में गोली मारी गई जो की दाहिने की तरफ से पार करते हुए निकल गई है। शरीर पर धारदार हथियार से सात चोटों की पुष्टि की गई है। वहीं मृतक अभिषेक के धारदार हथियार से सात चोटें सिर पर की गई हैं। जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि की गई है। एक्स-रे भी कराया गया है।

प्रेम-प्रसंग की बात पुलिस मुताबिक, दोहरे हत्याकांड की प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। फिलहाल सभी पहलुओं को देखा रहा रहा है।