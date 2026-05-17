Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

परिवार ने अस्पताल में भर्ती करवाई महिला, कुछ ही देर में गांव में कुएं के पास मिला शव

Srishti Kunj हापुड़/गढ़मुक्तेश्वर, हिन्दुस्तान टीम
share

यूपी के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव अब्दुलापुर निवासी एक महिला की अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल संचालक और चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला की मौत के बाद डॉक्टर ने शव को टेम्पो में रखवाकर गांव के बाहर सड़क किनारे कुएं के पास छोड़ा।

परिवार ने अस्पताल में भर्ती करवाई महिला, कुछ ही देर में गांव में कुएं के पास मिला शव

यूपी के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव अब्दुलापुर निवासी एक महिला की अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल संचालक और चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महिला की मौत के बाद डॉक्टर ने शव को टेम्पो में रखवाकर गांव के बाहर सड़क किनारे कुएं के पास छोड़ दिया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में लोग शव लेकर कोतवाली पहुंच गए।

अब्दुलापुर निवासी जीवन शनिवार सुबह अपनी मां ममता को उपचार के लिए गढ़ नगर में मेरठ रोड स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचा था। परिजनों का कहना है कि महिला को सिर्फ कमजोरी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने महिला की हालत सामान्य बताते हुए उपचार शुरू कर दिया और ड्रिप लगाई। इसी दौरान डॉक्टर ने जीवन को बाजार से फल व अन्य सामान लाने भेज दिया।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:सैलून मैनेजर सुसाइड केस में बड़ा ऐक्शन; आरोपी के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला

पीड़ित का आरोप है कि कुछ देर बाद जब वह अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी मां की हालत अचानक गंभीर हो गई और उन्हें मेरठ रेफर किया जा रहा है। इसी बीच जीवन को परिवार के अन्य लोगों से जानकारी मिली कि उसकी मां को अस्पताल से टेम्पो में डालकर गांव के बाहर कुएं के पास छोड़ दिया गया है। यह सुनकर जीवन के होश उड़ गए। मौके पर पहुंचने पर महिला मृत मिली जबकि डॉक्टर अस्पताल से फरार बताया गया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया।

ये भी पढ़ें:बेटे के लिए मां ने 8 साल तक कोर्ट में लड़ी लड़ाई, चार हत्यारों को मिली उम्रकैद

बाद में परिजन शव लेकर कोतवाली पहुंचे और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी वेदप्रकाश ने कहा कि मामले की जानकारी कर जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:वकीलों पर बुलडोजर चलने से बवाल, फांसी लगा रहे भाई-बहन चैंबर तोड़कर निकाले
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Hapur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।