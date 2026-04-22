विकलांग पति को मारने वाली पत्नी को प्रेमी संग उम्रकैद, 6 साल के बेटे ने खोला राज
यूपी के हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली में 2024 में हुए इमरान हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह (प्रथम) ने मंगलवार को निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यूपी के हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली में 2024 में हुए इमरान हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह (प्रथम) ने मंगलवार को निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह सजा मात्र 35 कार्य दिवस में सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गौरव नागर ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली निवासी आबिद ने बाबूगढ़ थाने में दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि 27 अगस्त 2024 को गांव निवासी समीर जब इमरान के घर पर नहीं था तब उसके यहां सुबह करीब दस बजे आ गया था। दोपहर करीब दो बजे इमरान अचानक अपने घर आ गया। इमरान की पत्नी रुखसार ने समीर को कमरे के अंदर छिपा दिया।
दिव्यांग इमरान को पत्नी रुखसार व समीर के बीच अवैध संबंध का शक था। इमरान अंदर कमरे में गया तो उसने समीर को देख लिया। इस पर समीर और इमरान के बीच मारपीट हो गई। समीर ने इमरान की छाती पर बैठकर उसका मुंह दबा दिया और रुखसार ने इमरान के पैरों को पकड़ लिया। दोनों ने इमरान की हत्या कर दी। इस घटना को इमरान के पुत्र विहान ने देख लिया। उसने बताया था कि पिता इमरान की हत्या उसकी मम्मी रुखसार और समीर ने कर दी है।
पुत्र ने खोला था हत्या का राज
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया इमरान की हत्या के बाद पत्नी रुखसार ने परिवार के सदस्यों और अपनी ननद को बताया था कि हार्टअटैक से इमरान की मौत हो गई है। इस सूचना पर सभी लोग एकत्र हो गए थे। तभी इमरान के छह वर्षीय पुत्र विहान ने परिजनों को बताया कि पापा को मम्मी और समीर ने मारा है। पुलिस ने बच्चे से अलग में बात कर विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इमरान की मौत का कारण पसली टूटने से अंदरुनी चोट के कारण खून रिसना पता चला।
मेडिकल रिपोर्ट एक होना बना बड़ा सबूत
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया इमरान के पुत्र विहान ने न्यायालय में गवाही में जो बातें बताई उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मेल खाया। दोनों साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। मृतक इमरान पैरों से दिव्यांग था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गौरव नागर ने बताया पीड़ित की तहरीर पर बाबूगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें