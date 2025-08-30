UP hapur Samajwadi Party Leader Nephew Shot by four Bike riders severely injured सपा नेता के भतीजे पर चार बदमाशों ने बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, हालत गंभीर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP hapur Samajwadi Party Leader Nephew Shot by four Bike riders severely injured

सपा नेता के भतीजे पर चार बदमाशों ने बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, हालत गंभीर

यूपी के हापुड़ में बाइक सवार चार बदमाशों ने नवादा अंडरपास के पास शुक्रवार रात 8:30 बजे सपा नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष के भतीजे मनशाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वह तीन गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए।

Srishti Kunj संवाददाता, हापुड़Sat, 30 Aug 2025 01:46 PM
share Share
Follow Us on
सपा नेता के भतीजे पर चार बदमाशों ने बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, हालत गंभीर

यूपी के हापुड़ में बाइक सवार चार बदमाशों ने नवादा अंडरपास के पास शुक्रवार रात 8:30 बजे सपा नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष के भतीजे मनशाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वह तीन गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। घायल को गंभीर हालत में मेरठ अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि कपड़े के व्यापार में विवाद के चलते मनशाद पर जानलेवा हमला किया गया है। एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला मेवातियान निवासी सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष याद इलाही कुरैशी ने बताया कि उनके भतीजा मनशाद की पुरानी चुंगी पर चाय की दुकान है। इसके साथ वह गढ़ गेट के रहने वाले कुछ लोगों के साथ कपड़ों का व्यापार भी करता है। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे मनशाद अपने दोस्त जमालुद्दीन के साथ बाइक द्वारा थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव नवादा में अपने दोस्त जीतू के घर जा रहा था।

ये भी पढ़ें:मुख्तार की फरार पत्नी आफ्शां अंसारी पर कानूनी शिकंजा, घर पर दबिश, नोटिस चस्पा

जैसे ही वह गांव नवादा अंडरपास के पास पहुंचा तो बाइक सवार चार बदमाशों ने बाइक को रोकने का प्रयास किया। विरोध पर बदमाशों ने मनशाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान दो गोली पेट में और एक गोली उसकी जांघ में लगी। जमालुद्दीन ने किसी तरह वहां से निकला। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोगों मौके पर दौड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मनशाद को अस्पताल में भर्ती कराया। मनशाद के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। एएसपी विनीत भटनागर और सीओ पिलखुवा अनिता सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

Hapur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |