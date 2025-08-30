सपा नेता के भतीजे पर चार बदमाशों ने बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, हालत गंभीर

यूपी के हापुड़ में बाइक सवार चार बदमाशों ने नवादा अंडरपास के पास शुक्रवार रात 8:30 बजे सपा नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष के भतीजे मनशाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वह तीन गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए।

घायल को गंभीर हालत में मेरठ अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि कपड़े के व्यापार में विवाद के चलते मनशाद पर जानलेवा हमला किया गया है। एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला मेवातियान निवासी सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष याद इलाही कुरैशी ने बताया कि उनके भतीजा मनशाद की पुरानी चुंगी पर चाय की दुकान है। इसके साथ वह गढ़ गेट के रहने वाले कुछ लोगों के साथ कपड़ों का व्यापार भी करता है। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे मनशाद अपने दोस्त जमालुद्दीन के साथ बाइक द्वारा थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव नवादा में अपने दोस्त जीतू के घर जा रहा था।