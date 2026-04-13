यूपी में भीषण हादसा; बारातियों की बस ट्रक से टकराई, छह की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल

यूपी के हापुड़ के धौलाना-गुलावठी मार्ग पर रविवार रात बारातियों से भरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में डासना निवासी 6 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य का जायजा लिया।

यूपी के हापुड़ में रविवार की देर रात भीषण हादसा हुआ है। बारातियों की बस ट्रक से टकराने से छह लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें कई की हालत गंभीर है। हादसा थाना धौलाना के धौलाना-गुलावठी मार्ग पर हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। अस्पताल पहुंचकर भी घायलों की स्थिति का जायजा लिया गया। एसपी के अनुसार घायलों का मेडिकल कॉलेज और सीएचसी पर इलाज चल रहा है।

बताया जाता है कि गाजियाबाद के डासना के रहने वाले बाराती बस से वापस लौट रहे थे।जैसे ही बस धौलाना-गुलावठी मार्ग पर पहुंची, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई। रात का समय होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरुआत में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया।

प्रशासनिक मुस्तैदी और राहत कार्य हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी (DM) हापुड़, पुलिस अधीक्षक (SP) कुंवर ज्ञानंजय सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर भेजी गई थीं। बस में फंसे लोगों को निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिलाधिकारी और सीएमओ ने अस्पताल जाकर घायलों की स्थिति का जायजा लिया और डॉक्टरों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए हर संभव प्रयास करने और विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मरने वालों में एक को छोड़कर सभी की पहचान कर ली गई है। माना जा रहा है कि जिसकी पहचान नहीं हो सकी है वह ट्रक ड्राइवर है।

मृतकों और घायलों की स्थिति अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इस दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो चुकी है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं, सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घायलों का उपचार जारी है और जरूरत पड़ने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की तैयारी भी की गई है।