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यूपी में भीषण हादसा; बारातियों की बस ट्रक से टकराई, छह की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल

Apr 13, 2026 06:43 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के हापुड़ के धौलाना-गुलावठी मार्ग पर रविवार रात बारातियों से भरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में डासना निवासी 6 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य का जायजा लिया।

यूपी में भीषण हादसा; बारातियों की बस ट्रक से टकराई, छह की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल

यूपी के हापुड़ में रविवार की देर रात भीषण हादसा हुआ है। बारातियों की बस ट्रक से टकराने से छह लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें कई की हालत गंभीर है। हादसा थाना धौलाना के धौलाना-गुलावठी मार्ग पर हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। अस्पताल पहुंचकर भी घायलों की स्थिति का जायजा लिया गया। एसपी के अनुसार घायलों का मेडिकल कॉलेज और सीएचसी पर इलाज चल रहा है।

बताया जाता है कि गाजियाबाद के डासना के रहने वाले बाराती बस से वापस लौट रहे थे।जैसे ही बस धौलाना-गुलावठी मार्ग पर पहुंची, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई। रात का समय होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरुआत में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया।

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प्रशासनिक मुस्तैदी और राहत कार्य

हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी (DM) हापुड़, पुलिस अधीक्षक (SP) कुंवर ज्ञानंजय सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर भेजी गई थीं। बस में फंसे लोगों को निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिलाधिकारी और सीएमओ ने अस्पताल जाकर घायलों की स्थिति का जायजा लिया और डॉक्टरों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए हर संभव प्रयास करने और विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मरने वालों में एक को छोड़कर सभी की पहचान कर ली गई है। माना जा रहा है कि जिसकी पहचान नहीं हो सकी है वह ट्रक ड्राइवर है।

मृतकों और घायलों की स्थिति

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इस दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो चुकी है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं, सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घायलों का उपचार जारी है और जरूरत पड़ने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की तैयारी भी की गई है।

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जांच के घेरे में हादसा

पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कर दिया है। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार या रात के समय दृश्यता की कमी माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है कि हादसा किस वाहन की लापरवाही से हुआ। वहीं, मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। कई परिजन पहुंच गए हैं। एक साथ छह लोगों की मौत से अस्पताल परिसर में कोहराम मचा हुआ है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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