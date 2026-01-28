सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर हंगामा, मां-बेटे को बेढंग तरीके से गांव में घुमाया

संक्षेप: सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी करने पर दो पक्षों में तनाव व्याप्त हो गया। पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया। और अमर्यादित तरीके से युवक और उसकी मां को गांव की सड़कों पर घुमाया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है।

सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी करने पर दो पक्षों में तनाव व्याप्त हो गया। पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया। और अमर्यादित तरीके से युवक और उसकी मां को गांव की सड़कों पर घुमाया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

गढ़ क्षेत्र के गांव शाहपुर चौधरी में सोमवार को सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। मंगलवार को दूसरे दिन तनाव और बढ़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों के दर्जनों लोग गढ़ चौपला और कोतवाली के आसपास एकत्र हो गए। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों को शांतिभंग होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

एक पक्ष के दीपक चौधरी ने तहरीर देकर बताया कि वह 26 जनवरी को गांव के मंदिर में धार्मिक झंडा लगाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव में रहने वाले दलित वर्ग से जुड़े कई युवकों ने उसे रोक लिया और जबरन बाइक पर बैठाकर अपने मोहल्ले में ले जाकर मारपीट की। आरोपियों ने उस पर सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी करने का आरोप लगाया।