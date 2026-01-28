सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर हंगामा, मां-बेटे को बेढंग तरीके से गांव में घुमाया
सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी करने पर दो पक्षों में तनाव व्याप्त हो गया। पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया। और अमर्यादित तरीके से युवक और उसकी मां को गांव की सड़कों पर घुमाया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
गढ़ क्षेत्र के गांव शाहपुर चौधरी में सोमवार को सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। मंगलवार को दूसरे दिन तनाव और बढ़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों के दर्जनों लोग गढ़ चौपला और कोतवाली के आसपास एकत्र हो गए। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों को शांतिभंग होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
एक पक्ष के दीपक चौधरी ने तहरीर देकर बताया कि वह 26 जनवरी को गांव के मंदिर में धार्मिक झंडा लगाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव में रहने वाले दलित वर्ग से जुड़े कई युवकों ने उसे रोक लिया और जबरन बाइक पर बैठाकर अपने मोहल्ले में ले जाकर मारपीट की। आरोपियों ने उस पर सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी करने का आरोप लगाया।
पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसकी मां को भी वहीं बुला लिया। इसके बाद गांव में काफी देर अमर्यादित तरीके से गांव की सड़कों पर घुमाया। दलित पक्ष ने दीपक के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाकर तहरीर दी है। मामले में जानकारी देते हुए इस संबंध में इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी है। जांच के बाद दीपक की तहरीर पर दलित समाज से जुड़े अनिल, अमित, सागर, विनीत समेत एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। विवेचना में दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।