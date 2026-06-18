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गर्लफ्रेंड ने की शादी की डिमांड तो नाबालिग बॉयफ्रेंड ने उतारा मौत के घाट, ईंट से कुचला सिर

Srishti Kunj संवाददाता, हापुड़
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यूपी पुलिस ने हापुड़ में हुए शिवानी हत्याकांड में जानकारी दी है कि शिवानी शादी की जिद पर अड़ी थी इस कारण उसके नाबालिग बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या कर दी। मृतका बीए की छात्रा थी और उसका बाल अपचारी संग प्रेम प्रसंग चल रहा था।

गर्लफ्रेंड ने की शादी की डिमांड तो नाबालिग बॉयफ्रेंड ने उतारा मौत के घाट, ईंट से कुचला सिर

यूपी पुलिस ने हापुड़ में हुए शिवानी हत्याकांड सुलझा लिया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मृतका का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। हालांकि हत्या करने वाला आरोपी अभी नाबालिग है। उसने शिवानी की हत्या ईंट से सिर कूंचकर की थी। आरोपी का कहना है कि शिवानी उससे शादी करने की जिद पकड़े हुई थी और उसे शादी नहीं करनी थी।

हाफिजपुर थाना क्षेत्र में उबारपुर के जंगल में हुए शिवानी हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर हत्यारोपी बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका और बाल अपचारी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतका बाल अपचारी पर शादी करने का दवाब बना रही थी। जबकि बाल अपचारी ने मना कर दिया था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। जिस पर हत्यारोपी ने युवती के सिर में ईट से कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी के कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया है।

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हाफिजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को उबारपुर के जंगल में कुछ लोगों ने एक युवती का शव पड़ा देखा था। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अरविंद चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। जांच में पता चला था कि घटनास्थल पर ही मृतका की ईटों से सिर पर वार कर हत्या की गई है। पुलिस ने मृतका की शिनाख्त कराने के प्रयास किया तो पता चला कि वह बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भदस्याना निवासी शिवानी है। जो बीए की छात्रा है और सोमवार सुबह को घर से बैंक जाने के लिए कहकर गई थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। पुलिस ने शिवानी के परिजन से संपर्क किया और शव की शिनाख्त कराई तो पता चला कि शव शिवानी का ही है। मृतका के पिता ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

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हाफिजपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम सादिकपुर से आगे सलाई कट के पास से हत्यारोपी बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पूछताछ में हत्यारोपी ने बताया कि मृतका शिवानी और उसके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतका उस पर शादी करने का दवाब बना रही थी, लेकिन वह शादी करना नहीं चाहता था। जहां शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। शिवानी ने धमकी दी कि वह उसके बारे में सभी को बता देगी और तरह तरह के आरोप लगाए।

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पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर हत्याकांड का किया पर्दाफाश

शिवानी हत्याकांड की सूचना मिलने पर एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण कर थाना प्रभारी निरीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द हत्याकांड का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए थे। थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौधरी ने बताया कि पुलिस की तीन टीमें हत्यारोपी की तलाश में जुटी गई थी। सीसीटीवी कैमरों की जांच करने में अहम सुराग मिले थे।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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