गर्लफ्रेंड ने की शादी की डिमांड तो नाबालिग बॉयफ्रेंड ने उतारा मौत के घाट, ईंट से कुचला सिर

यूपी पुलिस ने हापुड़ में हुए शिवानी हत्याकांड में जानकारी दी है कि शिवानी शादी की जिद पर अड़ी थी इस कारण उसके नाबालिग बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या कर दी। मृतका बीए की छात्रा थी और उसका बाल अपचारी संग प्रेम प्रसंग चल रहा था।

यूपी पुलिस ने हापुड़ में हुए शिवानी हत्याकांड सुलझा लिया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मृतका का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। हालांकि हत्या करने वाला आरोपी अभी नाबालिग है। उसने शिवानी की हत्या ईंट से सिर कूंचकर की थी। आरोपी का कहना है कि शिवानी उससे शादी करने की जिद पकड़े हुई थी और उसे शादी नहीं करनी थी।

हाफिजपुर थाना क्षेत्र में उबारपुर के जंगल में हुए शिवानी हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर हत्यारोपी बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका और बाल अपचारी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतका बाल अपचारी पर शादी करने का दवाब बना रही थी। जबकि बाल अपचारी ने मना कर दिया था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। जिस पर हत्यारोपी ने युवती के सिर में ईट से कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी के कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया है।

हाफिजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को उबारपुर के जंगल में कुछ लोगों ने एक युवती का शव पड़ा देखा था। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अरविंद चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। जांच में पता चला था कि घटनास्थल पर ही मृतका की ईटों से सिर पर वार कर हत्या की गई है। पुलिस ने मृतका की शिनाख्त कराने के प्रयास किया तो पता चला कि वह बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भदस्याना निवासी शिवानी है। जो बीए की छात्रा है और सोमवार सुबह को घर से बैंक जाने के लिए कहकर गई थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। पुलिस ने शिवानी के परिजन से संपर्क किया और शव की शिनाख्त कराई तो पता चला कि शव शिवानी का ही है। मृतका के पिता ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

हाफिजपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम सादिकपुर से आगे सलाई कट के पास से हत्यारोपी बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पूछताछ में हत्यारोपी ने बताया कि मृतका शिवानी और उसके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतका उस पर शादी करने का दवाब बना रही थी, लेकिन वह शादी करना नहीं चाहता था। जहां शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। शिवानी ने धमकी दी कि वह उसके बारे में सभी को बता देगी और तरह तरह के आरोप लगाए।