कार से आए बदमाशों ने हथियारों के बल पर दूधिये को लूटा, सरियों और लाठी-डंडों से पीटकर किया अधमरा

संक्षेप:

Dec 25, 2025 11:41 am IST
यूपी के हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मुबारिकपुर निवासी एक दूधिया से स्कोर्पियो सवार चार युवकों ने हथियारों के बल पर 35 हजार रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने सरियों और लाठी-डंडों से दूधिया को अधमरा भी कर दिया। गंभीर हालत में युवक को नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के चाचा ने दो नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गांव मुबारिकपुर निवासी महावीर सिंह ने बताया कि बीती 20 दिसंबर की शाम साढ़े छह बजे उनका भीतजा दीपक गांव से कुचेसर रोड चौपला पर दूध की सप्लाई करने के लिए गया था। जब दीपक शकरपुर वाली चकरोड़ के सामने स्थित एक खेत के पास पहुंचा तो पहले से घात लगाकर बैठे स्कोर्पियो सवार चार युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि दीपक कुछ समझ पाता, तब तक चारों ने युवकों ने हथियारों के बल पर उसकी जेब में दूध की उगाही के रखे 35 हजार रुपये, मोबाइल फोन लूट लिया।

बताया जा रहा है कि जब दीपक ने इस बात का विरोध किया तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उस पर सरिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में दीपक का दाहिना हाथ टूट गया और शरीर पर भी गंभीर चोट लग गई। शोर सुनकर मौके से निकल रहे राहगीरों को आता देख स्कोर्पियो सवार युवक जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। किसी प्रकार सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर देखकर उसे नगर के एक अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

पीड़ित के चाचा की ओर से आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। बाबूगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित महावीर की तहरीर पर पुलिस ने गांव मुबारिकपुर निवासी पिंटू और पपला गुर्जर सहित दो अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

