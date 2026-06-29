लड़की ने शादी से किया इनकार तो बौखलाया लड़का, युवती पर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग
हापुड़ में एक लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो बौखलाए लड़के ने उसके घर पहुंचकर उसपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लड़की को जान से मारने की धमकी देकर लड़का वहां से फरार हो गया। किसी तरह लड़की गोलियों से बच गई।
यूपी के हापुड़ में एक लड़की का रिश्ता ठुकराना लड़के को पसंद नहीं आया। मोदीनगर रोड स्थित एक मोहल्ला निवासी युवती ने एक युवक का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो इससे बौखलाए युवक ने युवती पर एक के बाद एक तीन फायर झोंक दिए। गनीमत रही है कि युवती गोली लगने से बाल बाल बच गई। फायरिंग से लड़की सहम गई।
फायरिंग होने से आसपास अफरा तफरी मच गई। परिजन और आसपास के लोग मौके पर दौड़े तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मोदीनगर रोड स्थित एक मोहल्ला निवासी युवती ने कोतवाली में दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि वह हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम सलाई निवासी हुसैन को करीब 6-7 साल से जानती है। रविवार दोपहर आरापी हुसैन अपने दोस्त के साथ गाड़ी में सवार होकर उसके घर पहुंचा।
उसने युवती से शादी करने के लिए कहा तो युवती ने इससे इनकार कर दिया। इससे नाराज हुसैन ने युवती पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ तीन राउंड फायर कर दिए। वह बाल बाल बची। परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर पुलिस, आरोपियों की तलाश कर रही है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि आरोपी हुसैन व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार
हापुड़ में शादी का झांसा देकर एक महिला से दुष्कर्म करने और उसके बाद फरार होने के मामले में धौलाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश शर्मा ने जानकारी दी कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अपराधियों और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत धौलाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को रावली पुल से मसूरी की ओर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान शाकिर पुत्र राशिद के रूप में हुई है, जो सहारनपुर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बहेड़ा का निवासी है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें