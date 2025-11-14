Hindustan Hindi News
UP Hapur Man kept hostage beaten by villagers at in laws house left bleeding
ससुराल गए युवक को चार गांव वालों ने बंधक बनाकर पीटा, चंगुल से बचकर भागा और फिर…

संक्षेप: यूपी के हापुड़ में कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नंगला छज्जू में अपनी ससुराल गए एक युवक को कुछ लोगों ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट कर दी। जिसमें वह लहूलुहान हो गया। किसी प्रकार पीड़ित युवक उनके चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंचा और परिजन को जानकारी दी।

Fri, 14 Nov 2025 06:10 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, हापुड़
यूपी के हापुड़ में कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नंगला छज्जू में अपनी ससुराल गए एक युवक को कुछ लोगों ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट कर दी। जिसमें वह लहूलुहान हो गया। किसी प्रकार पीड़ित युवक उनके चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंचा और परिजन को जानकारी दी। जिसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार पिलखुवा क्षेत्र के गांव खेड़ा निवासी आशिष की कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नंगला छज्जू में उसकी ससुराल है। बीती 05 नवंबर की शाम को वह अपनी ससुराल गया था। थोड़ी देर बाद ही गांव के रहने वाले दिनेश राणा उर्फ चंचल, उसका पुत्र विकास, सरस्वती और लता मौके पर आ गए।

चारों आरोपियों ने आते ही उसके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध करने पर उसे बंधक बना लिया गया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी प्रकार वह आरोपियों के चंगुल से बचकर भागा तो आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

किसी प्रकार वह अपने गांव पहुंचा और परिजनों को इस बात की सूचना दी। जिसके बाद वह अपने परिजन के साथ थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने बाद में उसे मेडिकल के लिए भेज दिया था। इस मामले में कपूरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

