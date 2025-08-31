UP Hapur Lover Threatened Husband to kill said do not force me to use weapon मुझे हथियार उठाने पर मजबूर मत करो... घर से भागी पत्नी के प्रेमी ने दी पति को धमकी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Srishti Kunj संवाददाता, हापुड़Sun, 31 Aug 2025 01:09 PM
यूपी के हापुड़ में हाफिजपुर के एक गांव से दो बच्चों की मां बच्चों और पति को घर पर छोड़ कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति को पत्नी के प्रेमी ने धमकी दी है कि उसे हथियार उठाने पर मजबूर मत करो, यदि उनके बीच में कोई आएगा तो जान से मार देगा और आत्म हत्या कर सभी को फंसवा देगा। एसपी के आदेश पर पति की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नान निवासी ललित वर्मा ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बताया कि तीन साल पहले उसकी शादी दिल्ली निवासी छाया के साथ हुई थी। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। पीड़ित की पत्नी के अवैध संबंध दो माह से रोहित चौधरी नाम के व्यक्ति से चल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:पति का गला दबाकर मौत के घाट उतारने वाली पत्नी गिरफ्तार, लटकाना था शव और फिर...

24 अगस्त की रात को पत्नी बिना बताए बच्चों को घर में अकेला छोड़कर चली गई। रोहित उसकी पत्नी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। पीड़ित ने बताया कि पत्नी सोने के जेवरात व बीस हजार रुपये लेकर गई है। पीड़ित ने बताया कि रोहित ने पीड़ित को फोन कर धमकी दी कि उसे हथियार उठाने पर मजबूत मत करो, छाया उसकी है। यदि कोई बीच में आएगा तो उसको जान से मार दूंगा।

धमकी दी है कि वह आत्महत्या करके तुम सब को फंसवा देगा। पीड़ित ने जान माल का खतरा बताते हुए भविष्य में कोई भी दुर्घटना हो होने की आशंका के प्रार्थना पत्र दिया। एसपी के आदेश पर हाफिजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी हाफिजपुर आशीष कुमार पुंडीर ने बताया कि आरोपी रोहित की तलाश की जा रही है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

Hapur News Up News UP Top News अन्य..
