अफेयर में रोड़ा बन रही थी पत्नी, रास्ते से हटाने को पति ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार

संक्षेप: यूपी में हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर खिचरा में शुक्रवार को एक पति ने दूसरी महिला के लिए अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। चाकू लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया।

यूपी में हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर खिचरा में शुक्रवार को एक पति ने दूसरी महिला के लिए अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। चाकू लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर देख उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार जिला शिकोहाबाद के रहने वाले शिवम की शादी पांच साल पहले जिला एटा की रहनी वाली 23 वर्षीय गौरी से हुई थी। वर्तमान में दंपति के तीन वर्षीय पुत्र है। शिवम धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता है। इसलिए वह गांव शेखपुर खिचरा की सोनी कॉलोनी में रहता है। बीतों दिनों शिवम की मुलाकात एक महिला से हो गई। जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। इस बात की जानकारी शिवम की पत्नी गौरी को हुई तो उसने इसका विरोध किया। जिसके बाद पति-पत्नी अलग-अलग रहने लगे थे। गौरी ने विवाद के बाद अपने माता-पिता को गांव में बुला लिया था। जिसके बाद वह लोग भी उनके साथ रह रहे हैं।

बताया गया है कि लेकिन बीते एक माह से गौरी के माता-पिता एटा गए हुए थे। इस दौरान गौरी अपने पिता के घर पर ही रह रही थी। शुक्रवार शाम को पति शिवम अपनी पत्नी से मिलने आया था। मुलाकात के दौरान दंपति के बीच में महिला को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद शिवम ने चाकू निकाल लिया और अपने पुत्र के सामने ही पत्नी गौरी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

महिला के चाकू लगने की सूचना मिलने पर घायल की बहन और भाई ने इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को एंबुलेंस की मदद से पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखकर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।