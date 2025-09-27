UP Hapur Girl Kidnapped From House on gun point Gang Raped in Jungle by four accused कनपटी पर तमंचा लगाकर घर से उठा ले गए नाबालिग छात्रा, जंगल में ले जाकर गैंगरेप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कनपटी पर तमंचा लगाकर घर से उठा ले गए नाबालिग छात्रा, जंगल में ले जाकर गैंगरेप

यूपी के हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात को घर में सो रही हाई स्कूल की नाबालिग छात्रा की कनपटी पर तमंचा लगाकर घर में कूदे चार युवक अपहरण कर जंगल ले गए। जंगल में उसका गैंगरेप कर छोड़कर भागे।

Srishti Kunj संवाददाता, हापुड़Sat, 27 Sep 2025 12:21 PM
यूपी के हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात को घर में सो रही हाई स्कूल की नाबालिग छात्रा की कनपटी पर तमंचा लगाकर घर में कूदे चार युवक अपहरण कर जंगल ले गए। आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले चार आरोपियों ने उसका घर से अपहरण करके खेतों में स्थित ट्यूबवेल पर ले जाकर गैंगरेप कर उसको बदहवास में छोड़ दिया।

घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुदकाम दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। बताया जा रहा है कि एक गांव निवासी ग्रामीण ने पिलखुवा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री एक स्कूल में कक्षा दसवीं की छात्रा है। गुरुवार की रात को पुत्री घर में अकेला सो रही थी। तभी पड़ोस के रहने वाले प्रशांत, देवा, अमानी और आकाश घर की दीवार कूदकर घर के अंदर आ गए। इस दौरान आवाज सुनकर बेटी उठी तो प्रशांत ने मुंह दबा दिया। अमानी और आकाश ने पैर पकड़ लिए।

देवा ने तमंचा (कट्टा) दिखा कर शोर मचाने पर पुत्री और पिता को जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद चारों ने पुत्री का अपहरण किया और उसको खेतों की ट्यूबवेल पर लेकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि पुत्री बदहवास में घर आई। उसने अपने साथ हुई आप बीती के बारे में जानकारी दी। पुत्री की आप बीती सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिंसक गई। पिता पुत्री को लेकर कोतवाली पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता छात्रा की मेडिकल कराया।

सीओ पिलखुवा, अनीता चौहान ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, अपहरण, दलित उत्पीड़न समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

