यूपी के हापुड़ में रेल पटरियों के स्लीपर लेकर आ रहा इंजन बेपटरी, मची अफरा-तफरी

यूपी के हापुड़ में रेल पटरियों को दुरुस्त रखने के लिए स्लीपर लेकर आ रहा एक इंजन शुक्रवार सुबह हापुड़ जंक्शन के यार्ड में बेपटरी हो गया। इंजन का एक पहिया बेपटरी हो गया था। सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई।

Srishti Kunj संवाददाता, हापुड़Fri, 10 Oct 2025 11:38 AM
यूपी के हापुड़ में रेल पटरियों को दुरुस्त रखने के लिए स्लीपर लेकर आ रहा एक इंजन शुक्रवार सुबह हापुड़ जंक्शन के यार्ड में बेपटरी हो गया। इंजन का एक पहिया बेपटरी हो गया था। सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। आनन फानन में रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद इंजन का पहिया पटरी पर रखा गया। हालांकि इस घटना का रेल संचालन पर कोई असर नहीं हुआ।

मुरादाबाद मंडल के प्रमुख स्टेशन में हापुड़ जंक्शन शामिल है। इस जंक्शन पर शुक्रवार सुबह एक इंजन पटरियों पर रखने वाले स्लीपर को लेकर यार्ड से मेरठ-खुर्जा रेलवे लाइन वाले रेलवे ट्रैक की तरफ जा रहा था। जब इंजन पटरी बदलने के लिए निकला तभी अचानक से एक पहिया बेपटरी हो गया। इंजन का पहिया पटरी से उतरने के बाद ट्रेन के चालक ने इस बात की सूचना रेलवे अधिकारियों को दी। पटरी से पहिया उतरने की सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

आनन फानन में स्टेशन अधीक्षक अजब सिंह रेलवे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद इंजीनियरों और कर्मचारियों की मदद से पटरी से उतरे इंजन का पहिया पटरी पर रखा गया। इससे पहले भी रेलवे यार्ड में इंजन के बेपटरी होने की घटना हो चुकी है। उसके बाद भी यार्ड में पटरियों को दुरुस्त करने का काम नहीं किया जा रहा। यदि यह हादसा मेन लाइन पर हुआ होता तो कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो जाता। जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता।

इंजन का पहिया बेपटरी होने के बाद मौके पर रेलवे के अधिकारियों की टीम भी पहुंच गई थी। स्टेशन अधीक्षक अजब सिंह ने बताया कि रेलवे की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पटरी पर पहिया रख दिया गया था। इस घटना से रेल संचालन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ। इंजन किस वजह से बेपटरी हुआ है, इसकी जांच कराई जा रही है।

