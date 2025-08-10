UP Hapur Child struck by lightning during Rain Died death caught in CCTV Camera बारिश में खेल रहे बच्चे पर गिरी बिजली, सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बारिश में खेल रहे बच्चे पर गिरी बिजली, सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक मौत

यूपी में हापुड़ के पिलखुवा थाना धौलाना क्षेत्र के गांव पिपलैड़ा में शनिवार सुबह घर के बाहर बारिश में खेल रहे किशोर पर आकाशीय बिजली गिर गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किशोर की मौत से परिवार समेत पूरे गांव में मातम है।

Srishti Kunj संवाददाता, पिलखुवाSun, 10 Aug 2025 11:04 AM
यूपी में हापुड़ के पिलखुवा थाना धौलाना क्षेत्र के गांव पिपलैड़ा में शनिवार सुबह घर के बाहर बारिश में खेल रहे किशोर पर आकाशीय बिजली गिर गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किशोर की मौत से परिवार समेत पूरे गांव में मातम है। आकाशीय बिजली गिरने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। दर्दनाक घटना की वीडियो देख सभी के होश उड़ गए। बच्चा बारिश में नहा रहा था लेकिन यही उसका काल बन गई।

जानकारी के अनुसार गांव पिपलैड़ा निवासी जुल्फिकार प्रॉपर्टी डिलिंग का काम करता है। उसके चार बेटे और एक बेटी है। शनिवार सुबह उसका 14 वर्षीय बेटा आतिफ अपने घर के बाहर बारिश में नहा रहा था। इस दौरान तेज गरज और चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी। बिजली सीधे आतिफ पर गिरी। जैसे ही आकाशीय बिजली गिरी तो आस पड़ोस के लोगों में दहशत बन गई और भागकर अपनी जान बचाई। परिजन और ग्रामीण आतिफ की तरफ भागे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। छात्र की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में मातम छा गया। आतिफ के परिजनों और रिश्तेदारों का रो रोकर बुरा हाल था।

कक्षा छह का छात्र था आतिफ

मृतक आतिफ के पिता जुल्फिकार ने बताया कि उसका पुत्र एक निजी स्कूल में कक्षा छह का छात्र था। आतिफ पढ़ने में बेहद होशियार था। जब उसकी मौत की खबर गांव में फैली तो मातम छा गया। देर शाम को उसे सुपर्द-ए-खाक कर दिया गया। आतिफ के बहन और भाइयों में अब बारिश को लेकर दहशत हो गई है। वहीं, परिवार बच्चे की मौत से सदमे में है।

