Hindi NewsUP NewsUP Hapur Boy Attempted Suicide on 11 minutes Live video hanged himself for Liquor money
11 मिनट का लाइव वीडियो बनाकर युवक ने लगाई फांसी, नशे के पैसे न मिलने पर पंखे से लटका

11 मिनट का लाइव वीडियो बनाकर युवक ने लगाई फांसी, नशे के पैसे न मिलने पर पंखे से लटका

संक्षेप:

यूपी के हापुड़ में युवक ने फांसी लगाते हुए वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि नशे के पैसे न मिलने पर युवक पंखे से लटक गया। परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। गंभीर हालत में युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया।

Dec 08, 2025 01:01 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, हापुड़
यूपी के हापुड़ में युवक ने फांसी लगाते हुए वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि नशे के पैसे न मिलने पर युवक पंखे से लटक गया। परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। गंभीर हालत में युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला थाना धौलाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हापुड़ के धौलाना में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक अपने परिजनों से नाराजगी जताते हुए फांसी के फंदे पर लटक जाता है।

कुल 11 मिनट 05 सेकेंड की वीडियो युवक ने सोशल मीडिया पर चली। युवक की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि, वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो धौलाना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में युवक कहता है कि वह अपने परिवार से परेशान हो गया है और इसी वजह से वह फांसी लगाने जा रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है जिसके बाद युवक अपने गले में फांसी का फंदा लगाता है।

परिजन मौके पर आते हैं तो उसे फांसी के फंदे पर लटका देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद परिजनों ने फांसी के फंदे से युवक को उतारकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। उधर, धौलाना थाना प्रभारी मनीष चौहान ने कहा कि वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच कराई जा रही है। परिजनों से भी इस संबंध में वार्ता की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले में जल्द एक्शन लिया जाएगा।

