हाईवे पर लगे भीषण जाम में एक घंटे फंसी एंबुलेंस, सर्पदंश पीड़िता की तड़पकर मौत

हमीरपुर में हाईवे पर लगे भीषण जाम में एक घंटे एंबुलेंस फंसी रही। एंबुलेंस में सर्पदंश पीड़िता की तड़पकर मौत हो गई। महिला को पीएचसी से रेफर करवाकर लाया जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद भी एंबुलेंस जाम से नहीं निकली और महिला की मौत हो गई।

हमीरपुर, संवाददाता। हमीरपुर का जाम महिला की जान ले गया। सर्पदंश की शिकार महिला को परिजन एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जा रहे थे पर कानपुर-सागर हाईवे पर लगे भीषण जाम में एंबुलेंस फंस गई। काफी कोशिश के बाद भी एंबुलेंस एक घंटे तक जाम से नहीं निकल पाई और तड़पकर महिला की मौत हो गई।

भरुआ सुमेरपुर में चाय-पान की दुकान चलाने वाली 30 वर्षीय शहाना परवीन किसी तरह परिवार का भरण-पोषण करती थी। पति फिरोज से अनबन के बाद से वह मायके में रहती थी। शहाना के भाई सनी के मुताबिक गुरुवार सुबह वह घर में तख्त पर लेटी थी तभी गर्दन के पास सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर बहन ने फोन किया। वह उसे लेकर पीएचसी सुमेरपुर भागा, जहां डॉक्टरों ने एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाए और जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

कहा कि उसे सोने मत देना। एंबुलेंस से उसे लेकर हमीरपुर के लिए निकले। कुछेछा के पास हाईवे पर लगे जाम में एंबुलेंस फंस गई। वहां से पांच किमी दूर हमीरपुर जिला अस्पताल पहुंचने में एक घंटे से ज्यादा लग गया। इस दौरान बहन तड़पती रही। आखिरकार बेतवा पुल पर उसकी सांसें थम गईं। दोपहर 12:10 पर शहाना को लेकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दो सालों से मायके में रह थी शहाना, बच्चे की उठा रही थी जिम्मेदारी पति से अनबन के बाद से कुछ सालों से शहाना अपने मायके में आकर रहने लगी थी। उसके एक नौ साल का पुत्र है। उसकी पढ़ाई-लिखाई और अन्य खर्चों के लिए शहाना ने फैक्ट्री एरिया में स्थित केमिकल फैक्ट्री के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। जिससे उसकी गुजर-बसर होने लगी थी। मृतका के भाई सनी ने बताया कि गुरुवार की सुबह करीब दस बजे के आसपास बहन घर के अंदर तख्त में लेटे हुए मोबाइल चला रही थी, तभी उसे सांप ने गर्दन के पास डस लिया।

आनन-फानन में पीएचसी और फिर जिला अस्पताल लेकर भागे, लेकिन बीच रास्ते लगे जाम की वजह से शहाना की एंबुलेंस में ही मौत हो गई। जब वह लोग दिन के 12 बजे के आसपास जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने शहाना की मौत की पुष्टि कर दी। शहाना की शादी फिरोज से हुई थी। कुछ साल से पति से अनबन की वजह से शहाना मायके में आकर रहने लगी थी। उसके एक नौ साल का पुत्र है। गुरुवार को शहाना की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

हाईवे का जाम अब तक कई की ले चुका जान एंबुलेंस के स्टाफ का कहना है कि वह मरीज को लेकर सुबह 11.17 बजे सुमेरपुर पीएचसी से हमीरपुर को चले थे। नरायनपुर से लेकर कुछेछा तक सड़क में लगे जाम की वजह से एंबुलेंस को निकालने में कुछ समय लगा। इसी दरम्यान मरीज की मौत हुई। कुल मिलाकर कानपुर-सागर हाईवे पर आए दिन लगने वाले जाम में अब तक कई मरीजों की इसी प्रकार इलाज के अभाव में मौतें हो चुकी हैं। यह समस्या लाइलाज हो चुकी है।

इससे पहले भी कई मरीजों की जाम में फंसने पर हो चुकी हैं मौतें कानपुर-सागर हाईवे पर लगने वाले जाम में इससे पहले भी मरीजों और घायलों की मौतें हुई है।19 जनवरी 2025 को सुमेरपुर-हमीरपुर के बीच करीब 26 घंटे लंबा जाम लगा था. उसी जाम में गर्भवती महिला के पेट में पल रहे शिशु की मौत हो गई थी। जबकि फरवरी 2026 में संजय यादव की मौत हुई थी। वह जलालपुर थानाक्षेत्र के धौहल बुजुर्ग गांव में चंदा डेरा का निवासी था।