यूपी के इस सरकारी स्कूल में 2 साल से प्रधानाध्यापक की जगह उनका ड्राइवर पढ़ा रहा था, BSA का ऐक्शन

यूपी के हमीरपुर उच्च प्राइमरी स्कूल दो साल से प्रधानाध्यापक की जगह उनका ड्राइवर पढ़ा रहा था। जांच के बाद बेसिक शिक्षाधिकारी ने ऐक्शन लिया। बीएसए ने प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया है।

यूपी के सरकारी स्कूलों में आए दिन अजब-गजब कारनामे पाए जाते हैं। इसी क्रम में हमीरपुर जिले का एक उच्च प्राथमिक स्कूल सुर्खियों में आ गया है। इस सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक खुद नहीं पढ़ाते थे। दो साल से उन्होंने अपनी जगह अपने ड्राइवर को पढ़ाने के काम में लगा रखा था। शुक्रवार को प्राथमिक जांच में इसका भंडाफोड़ हुआ तो बीएसए ने उसे सस्पेंड कर दिया है। विस्तृत जांच भी कराई जा रही है।

एक तरफ पचास से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों की पेयरिंग को लेकर हलचल मची है, दूसरी तरफ ड्राइवर से पढ़वाने जैसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। यह मामला मौदहा के कपसा उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। शुक्रवार को कुछ मीडियाकर्मी इस विद्यालय में पहुंचे तो वीरू सिंह का ड्राइवर रामसहाय बच्चों को पढ़ाता मिला। मीडियाकर्मियों ने पूछा तो उसने बताया कि शिक्षिका माधुरी छुट्टी पर हैं। प्रधानाध्यापक कहीं बाहर गए हैं। यहां इन्हीं दो की तैनाती है। प्रधानाध्यापक वीरू सिंह भी बगैर सूचना के गायब थे। ड्राइवर रामसहाय ने बताया कि वह दो साल से प्रधानाध्यापक की गाड़ी चलाने के साथ ही यहां पढ़ा भी रहा है।