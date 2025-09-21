नए कोतवाल के चार्ज संभालते ही वारदात! युवक को उठाकर मारपीट, कोतवाली के पास फेंककर फरार दबंग

यूपी के हमीरपुर में चाय पीने नहर बाईपास पर गए युवक को कार सवार छह दबंग उठाकर ले गए। दो घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। घायल हालत में उसे कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर फेंककर फरार हो गए।

यूपी के हमीरपुर में चाय पीने नहर बाईपास पर गए युवक को कार सवार छह दबंग उठाकर ले गए। दो घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। घायल हालत में उसे कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर फेंककर फरार हो गए। ममेरे भाई की तहरीर पर छह नामजद लोगों पर एफआईआर हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

जानकारी देते हुए कस्बे के फरसौलियाना निवासी जयनारायण पचौरी ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 8.30 बजे उसका ममेरा भाई शिवम पुत्र कृष्ण गोपाल नहर बाईपास स्थित टी-स्टॉल पर चाय पीने गया था। तभी कार सवार छह लोग आए और उसे कार में डालकर ले गए। इन लोगों का इरादा शिवम की हत्या करने का था। वहीं परिवार वाले शिवम की तलाश में जुट गए। दो घंटे बाद कार सवार शिवम को मारपीट कर कोतवाली गेट से चंद कदम की दूरी पर रोडवेज बस स्टैंड के पास फेंककर भाग गए हैं।

सूचना पर पहुंचे परिजन घायल शिवम को सरकारी अस्पताल लेकर गए। जयनारायण ने बताया कि अभी तक घटना का कारण पता नहीं चला है। दबंगों ने सिर्फ अपनी दबंगई कायम करने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने जयनारायण पचौरी की तहरीर पर रिहुंटा गांव के पवन चौधरी, विनय चौधरी, सिकरौधा गांव के विवेक राजपूत, पवन, चिकासी के मंगरौठ गांव के भूरा और बड़ेरा के निखिल के खिलाफ अपहरण कर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।