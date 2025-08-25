UP Hamirpur Man Fighting with wife jumped in Ganga River in front of Police पत्नी से झगड़ रहे पति ने पुलिस के सामने यमुना में लगा दी छलांग; किसी की नहीं हुई बचाने की हिम्मत और फिर…, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पत्नी से झगड़ रहे पति ने पुलिस के सामने यमुना में लगा दी छलांग; किसी की नहीं हुई बचाने की हिम्मत और फिर…

हमीरपुर में पत्नी से झगड़ने वाला पति थाने जाने के रास्ते में अचानक पुलिस के सामने यमुना में कूद गया। देखते ही देखते युवक नदी में समा गया। घटनास्थल पर भीड़ लग गई लेकिन उसे बचाने के लिए नदी में कूदने की हिम्मत किसी की नहीं हुई।

Srishti Kunj संवाददाता, हमीरपुरMon, 25 Aug 2025 06:09 AM
यूपी के हमीरपुर में शराब के नशे में पत्नी से झगड़े पर उतारू एक शख्स ने पुलिस के पहुंचने के बाद यमुना नदी में छलांग लगा दी। इससे हड़कंप मच गया। नदी में कूदा युवक कुछ देर तक तो पानी में दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद से नदी की गहराई में समा गया। इस घटना से युवक के घर में भी हड़कंप मच गया है। नदी के बढ़ते जल स्तर की वजह से किसी की नदी में उसकी खोजबीन करने को लेकर उतरने की हिम्मत भी नहीं हुई।

सदर कोतवाली के मेरापुर मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय अरविंद निषाद का रविवार की शाम पत्नी अमिरती से विवाद हो गया। पत्नी उसके शराब पीकर रोज झगड़ा-फसाद करने से नाराज थी। लिहाजा उसने यूपी 112 पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में बाइक सवार दो पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। जब पुलिस कर्मी पहुंचे तब भी अरविंद पत्नी से झगड़ा करने में लगा हुआ था।

पुलिस कर्मियों ने इसे समझा-बुझाकर अलग किया और दोनों को थाने चलने को कहा। इस पर अरविंद ने पुलिस कर्मियों के पीछे-पीछे ई-रिक्शा में सवार होकर थाने को चल दिया। लेकिन घर से कुछ मीटर दूर जाने के बाद अरविंद ई-रिक्शे से कूद गया और पास में ही बह रही यमुना नदी में छलांग लगा दी। इस संबंध में कोतवाल राकेश कुमार का कहना है कि पत्नी की सूचना पर पुलिस मेरापुर गई थी। ई-रिक्शा से उतरकर अरविंद के नदी में कूदने की बात कही गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

तीन बच्चों का पिता है अरविंद

नशे की हालत में रोज पत्नी से झगड़ा करने वाला अरविंद दो पुत्रों 14 वर्षीय उदयराज, 12 वर्षीय बाबू और एक 16 वर्षीय पुत्री भारती का पिता है। उदयराज ने बताया कि पिता रोज मां से नशे की हालत में झगड़ा करते है। आज भी वही हुआ था। जिस पर मां ने पुलिस को सूचना दे दी।

